مراسم معارفه سرمربی جدید تیم فوتسال ماهان تندیس قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه 2 هزار نفری حیدریان قم برگزار شد، سرمربی و کادر فنی جدید تیم فوتسال ماهان تندیس قم به بازیکنان این تیم معرفی شدند.

در این مراسم که تعدادی از پیشکسوتان ورزش قم نیز حضور داشتند، امیر جلالی مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس قم، محسن حسن زاده را به عنوان سرمربی، سید وحید غیاثی را به عنوان مربی، قدرت الله باقری را به عنوان بدنساز و ناصر شریفی را به عنوان مشاور مدیر عامل به بازیکنان ماهان تندیس معرفی کرد.

مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس قم در این مراسم گفت: سیاست باشگاه ماهان تندیس قم از ابتدای فصل حمایت همه جانبه از تیم فوتسال ماهان تندیس بوده است و در این راه سعی کردیم چیزی برای تیم کم نگذاریم.

امیر جلالی افزود: بعد از نتایج دور از انتظاری که در هفته‌های اخیر برای ماهان تندیس رقم خورد تصمیم گرفتیم از تمام ظرفیت و پتانسیل فوتسال قم برای تقویت تیم استفاده کنیم و به همین جهت از محسن حسن زاده دعوت به همکاری شد.

مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس قم با تشکر از برگشت سید وحید غیاثی با وجود استعفا از سرمربیگری تیم برای همکاری در کادر فنی جدید، گفت: امیدواریم با کمک محسن حسن زاده، سید وحید غیاثی، دکتر باقری و همچنین دانش و تجربه حسین شمس و همت بازیکنان به جایگاهی که شایسته و در خور نام فوتسال قم است برگردیم.

جلالی افزود: درست است 10 هفته از مسابقات لیگ برتر سپری شده است اما هنوز نیز دیر نشده و می‌توانیم با همت کادر فنی و بازیکنان تیم، در ادامه مسابقات نتایجی کسب کنیم تا شاهد خوشحالی فوتسال دوستان قمی شویم.

در ادامه این مراسم ناصر شریفی مشاور جدید مدیر عامل تیم فوتسال ماهان تندیس قم در صحبت‌های کوتاهی ضمن تشکر از حضور پیشکسوتان فوتبال قم در این مراسم، گفت: ما حاضریم آبروی خود را برای این تیم بگذاریم تا نتایج مناسبی برای فوتسال قم بدست آید.

بعد از مراسم معارفه، تمرینات تیم فوتسال ماهان تندیس قم زیر نظر محسن حسن زاده سرمربی جدید این تیم برگزار شد که در این تمرین مسعود دانشور بازیکن جدید ماهان تندیس هم حضور داشت.

