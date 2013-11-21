تیم ملی فوتبال نونهالان ایران مقابل استقلال بوشهر متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‌ ملی نونهالان ایران و تیم نونهالان استقلال بوشهر عصر چهارشنبه در ورزشگاه دریانوردان بوشهر برگزار شد که این مسابقه با نتیجه صفر صفر مساوی به پایان رسید.

دو تیم در این مسابقه مسابقه پایاپای را داشتند که علی‌رغم اینکه موقعیت‌های خوبی نیز روی دروازه‌ها ایجاد کردند ولی هیچ یک از دو تیم موفق به گل‌زنی در این مسابقه نشدند.

لازم به ذکر است که تیم ملی ایران در این مسابقه از دو بازیکن تیم استقلال بوشهر به نام‌های رسول غلامی و آرمین هنردیده استفاده کرد که این دو بازیکن با تائید کادر فنی تیم ملی به این تیم اضافه شدند.

تیم ملی نونهالان اردوی یک هفته‌ای را در استان بوشهر برگزار کرده است.

بوشهر استعدادهای خوبی در رده‌های پایه دارد

سرمربی تیم نونهالان کشور در پایان این مسابقه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم ملی نونهالان ایران خود را برای شرکت در مسابقات آسیایی آماده می‌کند و اردوی بوشهر از اردوهای موفق و مطلوب این تیم بوده است.

حیدر شریفی افزود: استعدادهای بسیار خوبی در رده‌های پایه در استان بوشهر وجود دارد که با تلاش بیشتر می‌توان جایگاه بهتری برای استان بوشهر به دست آورد.

وی اضافه کرد: تیم ملی نونهالان ایران در یک اردوی یک‌هفته‌ای در بوشهر در شهرهای مختلف این استان حضور یافته و لازم است که از میزبانی شایسته بوشهری‌ها تشکر کنیم.

امکانات ورزشی استان به صورت عادلانه توزیع شود

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال بوشهر نیز در پایان این مسابقه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم استقلال بوشهر در رده‌های پایه سرمایه‌گذاری خیلی خوبی انجام داده است و روز به روز به سمت پیشرفت بیشتر حرکت می‌کند.

علیرضا عباسی اضافه کرد: بازی نزدیک و تنگاتنگی را با تیم ملی نونهالان انجام دادیم که انجام این بازی بیانگر ظرفیت بالای تیم ما بود.

وی در ادامه خواستار حمایت بیشتر مسئولان از باشگاه‌های ورزشی و به ویژه رده‌های پایه شد و خاطرنشان ساخت: ضروری است که امکانات ورزشی استان به صورت عادلانه توزیع شود.

