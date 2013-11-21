حیدر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی نونهالان که یک مرحله آن نیز در بوشهر برگزا شد است، به منظور حضور این تیم در مسابقات آسیایی اردیبهشت‌ماه است که این مسابقات به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: 18 اردوی تدارکاتی را برای تیم ملی نونهالان پیش بینی کرده‌ایم که این اردوها در 18 استان کشور برگزار خواهند شد و اردوی بوشهر، ششمین اردوی تیم ملی نونهالان بود.

سرمربی تیم ملی نونهالان ایران با بیان اینکه تا پایان آذرماه در حال تست بازیکنان برای ورود به تیم ملی خواهیم بود، افزود: در مجموع 500 بازیکن را از سراسر کشور تست کرده‌ایم که در حال حاضر به 30 بازیکن رسیده‌ایم و تا پایان آذرماه به لیست نهایی خواهیم رسید.

اضافه شدن سه بازیکن بوشهری به اردوی تیم ملی نونهالان

وی از اضافه شدن سه بازیکن بوشهری به اردوی تیم ملی نونهالان خبر داد و بیان داشت: نجفی از مدیران توانمندی و جوان و تحصیل‌کرده است که موحب اعتلای فوتبال پایه استان بوشهر شده است.

شریفی تصریح کرد: رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با ارتباط خوبی که با سطح اول فوتبال کشور برقرار می‌کند، می‌تواند جایگاه استان را در همه رده‌ها ارتقا بدهد.

وی در ارزیابی خود از فوتبال استان بوشهر گفت: در مجموع سطح فوتبال پایه استان بوشهر خوب است و به ویژه در رده نونهالان می‌بینیم که کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.

سرمربی تیم ملی نونهالان ایران اضافه کرد: سرمایه‌گذاری مناسب روی استعدادها و رده‌های پایه می‌تواند تیم ملی را تغذیه کند تا در مسابقات مختلف در سطح آسیا و جهان بدرخشند.

امکانات تیم‌های رده پایه استان بوشهر بسیار ابتدایی است

وی در ارتباط با مسابقات آسیایی نیز بیان داشت: اولین بار است که مسابقات نونهالان آسیا برگزار می‌شود و ایران میزبانی این مسابقات را بر عهده خواهد داشت.

شریفی ادامه داد: در مرجله مقدماتی این مسابقات موفق شدیم با صدرنشینی به دور نهایی راه یابیم و پیش‌بینی می‌کنیم که در مسابقات نهایی جزو مدعیان اصلی رقابت‌ها باشیم.

وی در ارتباط با وضعیت امکانات در استان بوشهر نیز اظهار داشت: امکانات تیم‌های رده پایه استان بوشهر بسیار ابتدایی است و اگر امکانات و هزینه بیشتری برای تیم‌های پایه آماده شود، قطعا شاهد پیشرفت هر چه بیشتر فوتبال در این استان خواهیم بود.