تلاش برای تداوم برگزاری اردوهای تیم‌ ملی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی چهارشنبهشب در جمع بازیکنان و کادرفنی تیم ملی نونهالان ایران در بوشهر اظهار داشت: افتخار میکنیم که تیم ملی نونهالان به بوشهر آمدند و لازم است که از فدراسیون فوتبال و آقای کفاشیان و شریفی سرمربی تیم ملی نوجوانان تشکر کنیم که دعوت فوتبال استان بوشهر را پذیرفتند.
وی اضافه کرد: حضور تیم ملی نونهالان در استان بوشهر باعث شده بازیکنان تیمهای پایه روحیه بگیرند و بین مربیان و دستاندرکاران فوتبال پایه نیز هم نشاط و شادابی خوبی ایجاد شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: تیم ملی نونهالان اردوهایی را در شهرهای بوشهر و گناوه و تنگستان برگزار کرده است که باعث روند رو به رشد فوتبال در شهرستانهای استان میشود.
دعوت از دیگر ردههای تیم ملی برای حضور در استان بوشهر
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: این اولین بار است که اردوی یکی از ردههای تیم ملی فوتبال در استان بوشهر برگزار میشود که این مهم با تلاشها و پیگیریهای آقای نجفی رئیس هیئت فوتبال صورت گرفته است.
جمشیدی با اشاره به تلاش برای تداوم حضور تیمهای ملی در استان بوشهر بیان داشت: از دیگر ردههای تیم ملی نیز برای حضور در استان بوشهر دعوت و امکانات را بیشتر خواهیم کرد تا از نظر فنی هم این اردوها بتواند به تیم ملی کمک کند.
وی تاکید کرد: در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای توسعه زیرساخت های ورزشی در استان بوشهر صورت گرفته و هزینههای بسیاری نیز در این راه شده است.
راهاندازی پیست استاندارد تارتان در ورزشگاه شهید بهشتی
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: تلاش میکنیم تا استان بوشهر را به عنوان میزبان فوتبال و دیگر رشتههای ورزشی در سطح کشور معرفی کنیم.
وی گفت: پیست استاندارد تارتان را در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ایجاد کردهایم که این پیست میتواند میزبان خوبی برای مسابقات و اردوهای تیم ملی باشد.
جمشیدی تصریح کرد: بوشهر استانی فوتبالخیز است و اگر بتوانیم بیشتر برای فوتبال استان بوشهر هزینه کنیم، نتیجه بهتری نیز خواهیم گرفت و فوتبال استان جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد.
وی خطاب به بازیکنان تیم ملی نیز گفت: شما گل سرسبد فوتبال کشور و سفیر استان های مختلف و کشور هستید و همه تلاش خود را به کار بگیرید تا پرچم افتخارآمیز ایران را در عرصه بینالمللی به اهتزاز درآورید.
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