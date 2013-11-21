رفع گره مشکلات تنها قانون با کار ممکن نیست/ هم اندیشی برای رفع موانع

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه چهارشنبه در همایش سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سالن اجتماعات شهرداری قائم شهر با اشاره به 29 آبان سالروز تصویب قانون کار، اظهارداشت: هم اندیشی برای رفع موانع، افزودن اطلاعات درست، منطقی، کارشناسی و با دست توانمند خود حل می شود.
این مسئول با بیان اینکه اعتقاد ندارم که همه مشکلات را به گردن قانون کار انداخت، افزود: می توان یک سوژه جدی مطرح کرد اما اولویت اصلی باید قانون کار، فضای اقتصادی، امنیت شغلی است.
بابایی کارنامی همچنین بسیاری از مشکلات قانون را تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: امروز سازمان تامین اجتماعی باید بدست کارگران شریف کشور مدیریت شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون دستور کار یکی از قوانینی است که می تواند همانند قانون های دیگر اصلاح شود ولی با مشارکت تمامی شرکایی که واقعا دلسوزانه برای رفاه خودشان دغدغه داشته باشند.
مدیرکل تعاون با بیان اینکه امروز اصلاح قانون کار جزو دستور کار نیست، اظهار داشت: اگر در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گیرد، دولت جمهوری اسلامی یک دولت مشارکتی و اهل مشورت است.
بابایی از برگزاری اولین یادواره شهدای کارگر در ماه آینده در مرکز استان خبرداد.
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه در 29 آبان سال 69 تصویب قانون کار به دستور امام راحل نامگذاری شد، اظهار داشت: نامگذاری این روز در واقع پیروزی جامعه کارگری است که امام راحل می خواست به دنیا ثابت کند که نظام جمهوری اسلامی به دنبال حاکمیت فقراست.
وی بیان کرد: امام راحل با این اقدام می خواست شیرینی جمهوری اسلامی را به کارگران بچشاند.
این مسئول با بیان اینکه در واقع این نقطه خط بطلان کشیدن برهمه ظلم ها و برپایی عدالت اجتماعی است، افزود: برخی مشکل کشور را مشکل قانون کار عنوان می کنند که این فقط تفکر زراندوزان و ثروتمندان است.
دریابیگی خاطرنشان کرد: مشکل کشور قانون کار نیست بلکه مشکل اینجاست که مظلومانی حقوق و سنوات خود را دریافت نکردند و امنیت شغلی ندارند.
وی متوسط درآمد بازنشستگان مازندرانی را 630 هزار تومان که این همان خط فقر است، بیان کرد.
دریابیگی با بیان اینکه خلاف قانون است که برخی بیمارستان ها از بیمه شدگان وجه نقد دریافت کنند، اظهارداشت: این مسئله مشکل قانون کار نیست بلکه مشکل هدفمندی کالاها، ورود کالاهای خارجی و قوانین دست و پا گیر به نفع ثروتمندان است.
وی بیان کرد: باید به جای این اصلاحات امنیت شغلی، تسریح در قانون حمایت جامعه کارگری و حل و فصل مشکلات کارگران در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین افزود: تامین اجتماعی برای دولت و کارفرما نیست بلکه برای کارگران است.
نظر شما