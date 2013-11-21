رفع گره مشکلات تنها قانون با کار ممکن نیست/ هم اندیشی برای رفع موانع

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه چهارشنبه در همایش سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سالن اجتماعات شهرداری قائم شهر با اشاره به 29 آبان سالروز تصویب قانون کار، اظهارداشت: هم اندیشی برای رفع موانع، افزودن اطلاعات درست، منطقی، کارشناسی و با دست توانمند خود حل می شود.

این مسئول با بیان اینکه اعتقاد ندارم که همه مشکلات را به گردن قانون کار انداخت، افزود: می توان یک سوژه جدی مطرح کرد اما اولویت اصلی باید قانون کار، فضای اقتصادی، امنیت شغلی است.

بابایی کارنامی همچنین بسیاری از مشکلات قانون را تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: امروز سازمان تامین اجتماعی باید بدست کارگران شریف کشور مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون دستور کار یکی از قوانینی است که می تواند همانند قانون های دیگر اصلاح شود ولی با مشارکت تمامی شرکایی که واقعا دلسوزانه برای رفاه خودشان دغدغه داشته باشند.

مدیرکل تعاون با بیان اینکه امروز اصلاح قانون کار جزو دستور کار نیست، اظهار داشت: اگر در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گیرد، دولت جمهوری اسلامی یک دولت مشارکتی و اهل مشورت است.

بابایی از برگزاری اولین یادواره شهدای کارگر در ماه آینده در مرکز استان خبرداد.