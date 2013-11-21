توقف احداث کنارگذر شمالی رودهن تا تعیین وضع اعتبار/ احیای زیرساختها در صورت تبدیل شرق تهران به استان

علی اکبر ارشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از هر موضوعی باید هفته بسیج و همچنین ایام سوگواری سید و سالار شهیدان را به مردم رودهن و سایر هموطنان تبریک و تسلیت گفت، می توان با حضور در آیین های این ایام، رهرو و پاسدار خوبی برای ارزش های شهدای اسلام بود که در این عرصه جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند.

وی ادامه داد: می توان با تشویق دانش آموزان برای حضور حداکثری مراسم هفته بسیج در کنار مطالعه علمی از اهداف رفیع شهدا دفاع کرد و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبید.

توقف ساخت و ساز کمربندی تا پیش بینی وضع تأمین اعتبار

این مسئول با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ کمربندی شمالی رودهن که مدتی پیش رخ داد، افزود: این شورا بررسی علل حادثه رانندگی منجر به مرگ (هفت تن) را از همان روزهای نخست در دستور کار خود قرار داد.

رئیس شورای اسلامی شهر رودهن ادامه داد: در بحث کمیته ترافیکی بخش رودهن، پیگیری های مصرانه ای صورت گرفت و همچنین مصوباتی نیز به تصویب رسید، اما مهمترین مسئله در این زمینه اتمام پروژه کنارگذر رودهن است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل استقرار در اوایل کار دولت یازدهم و تا تأمین اعتبار سال جاری مشکلات و محدودیت هایی در این خصوص وجود دارد؛ ولی با قول مساعد از سوی وزیر راه و شهرسازی طی نشستی با شهرداری رودهن، مبالغی برای رفع مشکل بودجه این کمربندی در نظر گرفته شد.

ارشدی با اظهار امیدواری برای کاهش مشکلات پیش روی ساخت کمربندی شمالی رودهن خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری های اعضای شورا، شهرداری، فرمانداری، بخشداری و نماینده محترم این شهر در مجلس بتوان این کمربندی را در اولویت اجرایی قرار داد تا از بار ترافیکی شهر کاسته و دیگر شاهد چنین حواث تلخ و ناگواری نباشیم.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر ساخت و ساز این کمربندی تا پیش بینی وضع تأمین اعتبار متوقف است.

برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در دستور کار شورا

رئیس شورای اسلامی شهر رودهن با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص برج ها تا به امروز مجوزی دریافت نمی کردند و به صورت توافقی ساخته می شد، افزود: با استقرار شورای شهر در دوره چهارم رودهن، برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهارداشت: با توجه به موارد لحاظ شده در طرح هادی و تفصیلی شهر رودهن و همچنین موارد مندرج در دستور کار شورا، پرونده های موجود بعد از سیر مراحل کمیسیون ماده پنج و اخذ نقطه نظر کارشناسان مجرب برای ساخت و ساز تا چهار طبقه به شرط تأمین پارکینگ به اجرا در می آیند.

ارشدی اولویت های این شهر را محیا سازی زیر ساخت های شهری در موضوع آب، برق، گاز، خدمات فضای سبز و سایر سرانه های موجود خواند و افزود: در راستای اهداف توسعه متوازن شهری و توسعه پایدار نیاز به همکاری و اطلاع رسانی شهروندان است تا با همفکری مردم و مسئولان مشکلات و کاستی های موجود به حداقل ممکن برسد.

لزوم احیای زیرساختها در صورت تبدیل شرق تهران به استان

این مسئول بر لزوم احیای زیر ساخت های لازم، در صورت تبدیل شرق تهران، به استانی مستقل تأکید کرد و گفت: شاخص اصلی و تعیین کننده در توسعه و ارتقای بخش به شهرستان و شهرستان به استان جمعیت است، از این رو، امیدواریم با همکاری همه مسئولان شهرستان این رشد و بالندگی در شرق استان تهران انجام گیرد.

به گفته ارشدی، در تقسیم تهران که نماینده این شهرستان نیز بدان اشاره داشت، این شورا در راستای ارتقا و توسعه شرق استان تهران در این راه همکاری خواهد کرد.

لزوم تأسیس فرهنگسرا در شرق استان تهران

رئیس شورای شهر رودهن بر لزوم تأسیس فرهنگسرا در شرق استان تهران برای کاهش دغدغه های هنرمندان و همچنین توسعه و پیشرفت شهر تأکید کرد و گفت: نکته حائز اهمیتی که در دستور کار شورای این شهر قرار دارد ارتقا در بخش مسائل آموزشی، فرهنگی و هنری است که در این راستا جلسه ای با پیشکسوتان عرصه هنر با حضور افراد برجسته ای مانند شهرام ناضری انجام شد.

ارشدی خاطرنشان کرد: با بسته شدن بودجه سال 92، پیگیری های لازم از سوی شهرداری رودهن برای اخذ مجوزهای لازم برای تأسیس فرهنگسرای این شهر انجام می شود.

این مسئول با بیان اینکه وجود فرهنگسرا در این شهر نیازهای نسل آینده و نوجوانان را تأمین می کند، افزود: امیدواریم با تقویت اینچنین مکان های فرهنگی در شهر، شاهد رشد در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی باشیم.

فراخوان برای هدیه موارد ارزشمند به موزه مردم شناسی

این مسئول با بیان اینکه زمان افتتاح موزه مردم شناسی شهر رودهن هنوز مشخص نیست، افزود: موارد پیش رو جزئی بوده و در صورت اصلاح، این موزه آمادگی لازم برای افتتاح را خواهد داشت.

ارشدی از ارائه فراخوانی به شهروندان برای هدیه موارد ارزشمند خود به موزه مردم شناسی این شهر خبر داد و افزود: شورا با استقبال از این موضوع دست این افراد را برای یاری می فشارد.