رفع مه از محورهای هراز و فیروزکوه/ مشکل خاصی در جاده های شرق تهران نیست

سرهنگ مهران کرانیان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در شرق استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر ترافیکی روان بر هر دو محور هراز و دماوند - فیروزکوه حاکم است.

وی ادامه داد: از این رو مشکل خاصی برای تردد مسافران راهی به نوار شمالی کشور و بالعکس وجود ندارد؛ هرچند شب گذشته گردنه های مهم جاده های شمالی کشور در شرق استان تهران نظیر گدوک و هراز با بارش برف همراه شد، اما با تلاش مسئولان امر و نمک پاشی مسیر از صبح امروز مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

این مسئول به مسافران راهی به بخش های شمالی کشور توصیه کرد تا در حین رانندگی ضمن کنترل سرعت و احتیاط کامل در جاده های خیس از اقداماتی نظیر انحراف ناگهانی به چپ خودداری کنند.