30 درصد مدارس کشور توسط خیران ساخته شده است

محمد رضا حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه ایرانیان در این عرضه مهم انسان سازی با عشق ورود کرده اند و به واسطه این حضور عاشقانه شاهد آثار مشارکت در شهرها و روستاهای کشور هستیم.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش یک ظرف است و معلم می تواند هم به ظرف و هم به مظروف آن بها دهد و آن را غنی و سرشار از آموزه های ناب کند.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور با بیان اینکه اولین خیر مدرسه ساز پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بودند، اعلام کرد: حضرت امام در آن زمان 500 میلیون ریال برای ساخت یک مدرسه اهدا کردند و در واقع بذر این کار خیر در کشور توسط این رهبر فرزانه کاشته شد.

حافظی افزود: در آن زمان امام خمینی (ره) فرمودند همه کشور باید مدرسه باشد و خوشبختانه امروز شاهد هستم در پیروی از فرمایشان امام راحل از 500 هزار کلاس درس موجود در کشور 90 هزار کلاس که حدود 30 درصد فضای آموزشی می شود توسط خیران در کل کشور ساخته شده است.

وی گفت: در 16 سال گذشته تمامی مدارس کشور به صورت چهار نوبته فعالیت داشتند اما با مشارکت خیران که با عشق و با هدفی متعالی در این عرصه وارد شده اند امروز شاهد یک نوبته و دو نوبته شدن مدارس کشور هستیم.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور در پایان با باین اینکه با اندیشه های امام راحل این امر خداپسندانه روز به روز در کشور در حال گسترش است، تصریح کرد: از خداوند متعال می خواهم تاممی خیران را که در این راه انسان سازی قدم بر می دارند یاری دهد تا در راه خود پیوسته مشغول به خدمت باشند.

شامگاه چهارشنبه دبیرستان نمونه دولتی 19 کلاسه "محمد رسول الله" در مساحتی دو هزار 700 متری با تمامی امکانات و تجهیزات در آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج که توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.

همچنین پس از مراسم افتتاحیه این دبیرستان وزیر آموزش و پرورش کلنگ ساخت مدرسه ای مشابه برای دختران را نیز در این ناحیه بر زمین زد که قرار است توسط بنیاد مصلی نژاد ساخته شود.