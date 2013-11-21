مشق ایمنی زیر سقفهای ناایمن مدارس/ زلزله " در" نمی زند

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 500 هزار دانش آموز مازندران در چهار هزار و 200 واحد آموزشی مشغل تحصیل هستند که فرسودگی و تخریبی بودن برخی واحدهای آموزشی، جان دانش آموزان را تهدید می کند.

این وضعیت به گونه ای است که حوادث طبیعی از جمله زلزله همواره بصورت غیرمترقبه رخ می دهد و تلاش برای ایمن سازی و فراگیری راههای کاهش خسارات مالی و جانی در حوادث امری ضروری بنظر می رسد.

زلزله به عنوان یکی از بلایای طبیعی همواره زندگی انسان ها را تهدید می کند و در پس این رخداد خسارتهای مالی و جانی به بار آمده سبب به هم خوردن روند عادی زندگی جوامع می شود و با توجه به اینکه 90درصد از مساحت ایران را گسل پوشانده است بر این اساس ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان محسوب می شود.

با وجود گسل فراوان در ایران وقوع زلزله امری اجتناب ناپذیر است لذا بایستی مانند کشور ژاپن در مقابل این بلای طبیعی ایستادگی کرده و راههای کاهش خسارت مالی و جانی را فرا بگیریم که در این راه مهمترین گام فرهنگ سازی است که می تواند مقدمات فراگیری را فراهم کند.

دانش آموزان مفاهیم ایمنی را به خانواده ها انتقال می دهند

معاون مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همواره انرژی تخلیه شده در زلزله بدون خسارت نیست چرا که مطالعه در زلزله های به وقوع پیوسته استان موید این نکته است که مازندران و نیز شهرستان ساری زلزله هائی را با ریشتر بالا به خود دیده که سبب تخلیه کامل شهر یا منطقه مورد نظر شده است.

وی افزود: آموزش همگانی یکی از مباحثی است که می تواند کاهش خسارت جانی در زلزله را به همراه داشته باشد و جدی گرفتن این مهم توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی باعث برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس شد.

این مسئول با مهم دانستن آموزش همگانی اجرای مانور زلزله را فرصتی دانست تا از پتانسیل دانش آموزی در مقاطع مختلف تحصیلی استفاده شود و مفاهیم ایمنی به صورت عملیاتی در مانور اجرا شده و به دور از هرگونه ایجاد مدل و سناریو باشد .

دادشپور اذعان داشت: خانواده ها می گویند فرزندانمان بعد از فراگیری مفاهیم ایمنی در مانور با شنیدن صدای هرگونه آژیری پناه می گیرند و این نشان دهنده آن است که توانستیم گام های موثری برداریم.

مانور زلزله در 22مدرسه استان به صورت پایلوت برگزار می شود

رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش مازندران، برگزاری مانور زلزله در مدارس را از جمله برنامه هائی دانست که به مدت چند سال با همکاری نهادهائی چون هلال احمر، آتش نشانی، مدیریت بحران استانداری و نیروی انتظامی و سازمان دانش آموزی برگزار می شود.

محمد بابائی وقوع زلزله را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: بر طبق آموزه های دینی که به درس و عبرت گرفتن از سرنوشت و وقایع گذشتگان تاکید شده ما نیز در این راستا و در جهت کاهش خسارات جانی ناشی از زلزله بایستی فرهنگ سازی کنیم.

وی با بیان اینکه اگر زمانی پرواز برای انسان یک آرزو بوده ولی بشر توانسته به این آرزو دست یابد تصریح کرد: در امر پیش بینی وقوع زلزله شاید بشر در آینده ای نزدیک بتواند به زمان وقوع آن به صورت دقیق دسترسی پیدا کند لذا بر این اساس برنامه ریزی در حوزه فرهنگ سازی از آموزش و پرورش شروع شده است.

رئیس سلامت آموزش و پرورش استان مازندران به ورود برخی از دستگاه ها در آموزش و پرورش جهت فرهنگ سازی امور مرتبط اشاره کرد و افزود:در سالهای اخیر نیروی انتظامی( همیار پلیس)، هلال احمر (طرح دادرس، دانش آموز آماده در روزهای سخت ) شهرداری(حفظ فضای سبز و محیط زیست) و حتی در بحث آسیب های اجتماعی با رویکرد آموزشی در سطح مدارس برنامه های آموزشی برگزار شده است.

بابائی با تاکید بر اینکه هر نوع آموزش در مدارس بدون همکاری خانواده و اولیا مدارس ناقص است اظهار کرد:در اجرای همه برنامه های آموزشی به صورت مستقیم از همکاری خانواده و اولیا مدرسه بهره مند می شویم.

وی مجموعه اقدامات آموزش و پرورش را در اجرای مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس شامل تدوین کمیته ایمنی و پیشگیری و ابلاغ این دستورالعمل به ادارات آموزش و پرورش 22شهرستان استان عنوان کرد.

این مسئول افزود: بخش نامه برگزاری مانور شامل 18بند بوده که در آن زمان اجرای طرح (در دو نوبت صبح و عصر در مدارس و با اعلام آژیر از طریق رادیو سراسری )، ترویج فرهنگ ایمنی و ارتقاء دانش و آگاهی دانش آموزان و همکاران،فعال سازی تشکل های دانش آموزی، اجرای مانور در کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی با رعایت اصول ایمنی و ممانعت از ورود وسایل نقلیه جهت کم کردن حالت نمایشی طرح، لحاظ شده است.

رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش استان مازندران گفت: در ایام برگزاری مانور برگزاری مسابقه عکاسی در مقطع اول و دوم متوسطه ،برگزاری مسابقه نقاشی در مقطع ابتدائی، برپائی نمایشگاهی شامل آثار دانش آموزان، درج نکات ایمنی در سربرگ مکاتبات اداری آموزش و پرورش از اول آذرماه، ارائه گزارش مصور از سوی ادارت شهرستان به اداره کل و تکمیل فرم ارزیابی( شامل 10بند ) مانور،جز بخشنامه بوده که بایستی در این ایام به آن توجه شود.

بابائی خاطر نشان کرد: مانور زلزله و ایمنی در مدارس می بایست در 8آذرماه برگزار شود که به دلیل مصادف شدن با روز جمعه در 10آذرماه و به صورت پایلوت در 22شهرستان استان به صورت نمادین و با حضور مسئولین اجرا می شود و این در صورتی است که این مانور در کلیه مدارس سطح استان نیز همزمان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش استان مازندران افزود: در شهرستان ساری نیز مدرسه حضرت زینب(س) به عنوان پایلوت مانور زلزله و ایمنی در مدارس را برگزار می کند.

بابائی در پایان سخنانش با توجه به تعدد اجرای برنامه در اداره آموزش و پرورش و کمبود اعتبار ، همکاری سایر دستگاه ها را در بخش تعیین جوایز و ارائه و تحویل به موقع بسته های آموزشی خواستار شد.

آموزش و فن آوری سبب ارتقاء راهکارها و استراتژیهای عملی می شود

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مازندران گفت: بر اساس تجارب و حضور ما در حوادث از جمله زلزله به این نتیجه رسیدیم که بحث فرهنگ سازی در کشور جا نیافتاده و مردم ما نپذیرفته اند که در چه منطقه ای از لحاظ بروز حوادث به سر می برند.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود:ایران و مازندران در نقطه پرخطر حوادث طبیعی قرار دارد ولی انتظار داریم مردم در مواقع حادثه با مسئولین همکاری کنند و فرهنگ برخورد با حوادث در بین مردم تسری یابد تا در مواقع حادثه روند امدادرسانی دچار چالش نشود.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ، فعل خواستن را در مردم ایجاد می کند افزود: اگر چرخه فرهنگ اجرا نشود آموزش معنا ندارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران با بیان این مطلب که با ایجاد فرهنگ سطح آمادگی افراد جامعه بالا می رود تصریح کرد: آموزش و فن آوری به موازات فرهنگ و آمادگی است که سبب ارتقاء راهکارها و استراتزیهای عملی می شود.

فخاری اشرفی ضمن یادآوری ایجاد شبکه ملی امداد و نجات بیان داشت: این شبکه در سال 91-92 به صورت پایلوت در استان مازندران اجرا شد به طوریکه در روند اجرای این طرح 100هزار پرسش نامه در بین مردم توزیع شد که 12هزار پرسشنامه برگشت خورد ولی با توزیع 15هزار کیف کمک های اولیه و ایجاد انگیزه مالی در فرمهای بعدی تنها 2000پرسشنامه برگشت خورد.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی ابراز داشت: در مقابل آمادگی کم آسیب پذیری افزایش می یابد به طوریکه مهمترین آمادگی ، آمادگی مبتنی بر جامعه است.

این مسئول با تاکید بر اینکه آمادگی بایستی از سوی مسئولین نیز صورت گیرد افزود: جامعه ای آماده است که مردمش آماده باشند.

معاون هلال احمر استان مازندران مهمترین مجموعه های فرهنگ سازی را نظام های آموزشی و در کشور ما آموزش و پرورش دانست و گفت:

وجود یک ماده درسی در حوزه آموزش همگانی در آموزش و پرورش لازم است.

اجرای طرح دادرس در مدارس

فخاری به اجرای طرح دادرس در مدارس استان اشاره کرد و افزود: این طرح در سال 91در 54مدرسه استان و با آَموزش 2ساعته به مدیر و مربی اجرا شد به طوریکه تعداد یکهزار و 825نفر افراد آموزش دیده هر کدام می بایست 14نفردیگر را آموزش بدهند.

وی در ادامه اجرای فاز دوم طرح دادرس را در کلیه مدارس استان و همه مقاطع تحصیلی عنوان کرد و گفت: در صورت پیاده شدن این طرح با همین الگو، پیش بینی می شود تعداد 14 هزار و 672 نفر طرح دادرس را فرا بگیرند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مازندران با بیان اینکه در طرح داردرس بایستی همه مردم آموزش ببینند اظهار کرد: هلال احمر این آمادگی را دارد تا این طرح را در سطح وسیع تری گسترش داده و در این راه نیاز به همکاری افراد آموزش دیده داریم تا مفاهیم فراگرفته را در مجموعه خود تسری دهد.

فخاری،، اجرای مانور زلزله و ایمنی در مدارس را مختص همه مدارس استان دانست و گفت: این طرح در مدارسی به صورت پایلوت اجرا می شود که اولا طرح دادرس در آن اجرا شده باشد و ثانیا متناسب با استاندارد های مدیریت بحران باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در اجرای مانور زلزله آذرماه هلال احمر آمادگی خود را جهت همکاری با آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها اعلام می کند و در این راستا سی دی های آموزشی و کمک های اولیه و بروشورهائی نیز توسط این سازمان تهیه شده است.