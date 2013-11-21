همايش تجليل از دكتر رضا داوري اردكاني در يزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همايش تجليل از دكتر داوري اردکانی در پی برگزاری همایش‌های تجلیل و بزرگداشت مشاهیر یزدی و زنده نگه داشتن نام نيك آنها صبح پنجشنبه به كوشش كانون يزدی‌تبار و با همكاري خانه فرهنگ خاتمي، دانشگاه يزد و انجمن فلسفه و انديشه يزدآغاز شد.

استان یزد با برگزاری این همایش میزبان دکتر داوری اردکانی از فیلسوفان برجسته کشور همچنین ميزبان چهره هاي علمي، سياسي و فرهنگي استاني و كشوري است.

در این همایش دكتر عبدالكريمي، فيلسوف برجسته كشور به عنوان يكي از سخنرانان مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت.

رضا داوري اردكاني، از برجستگان علمی کشور، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و استاد ممتاز دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد است که در سال 1312 هجری شمسی در شهرستان اردكان یزد چشم به جهان گشود.

از جمله آثار وی، نگاهي ديگر به تاريخ فلسفه اسلامي، عقل و زمانه، سياست، تاريخ، تفكر- علم و سياستهاي آموزشي- پژوهشي، درباره علم - درباره غرب و ده‌ها آثار فاخر و ارزشمند ديگر به زبانهاي فارسي و عربي است.