مانیزان کرمانشاه به مصاف پتروشیمی بندر امام می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های مانیزان کرمانشاه و پتروشیمی بندر امام در هفته سوم از مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور رو در روی هم قرار خواهند گرفت.

این دو تیم از دو بازی قبلی خود صاحب یک پیروزی و یک شکست شده اند و تلاش می کنند تا با کسب پیروزی در این دیدار وضعیت خود در جدول رده بندی را بهبود بخشند.

البته تیم مانیزان با توجه به شرایط میزبانی از انگیزه های بیشتری برای برد در این دیدار برخوردار است و می خواهد که سه امتیاز این بازی خانگی را به دست آورد.

هم اکنون هر دو تیم سه امتیازی هستند اما تیم مانیزان با تفاضل گل بهتر در مکان هفتم و تیم پتروشیمی بندر امام در مکان نهم جدول قرار دارند.

این دیدار از ساعت 16 فردا (جمعه) در کرمانشاه برگزار خواهد شد.