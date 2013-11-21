ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری برای شهرهای گردشگرپذیر

سید رضا موسوی میرکلائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلائل عدم توسعه یافتگی گردشگری خاطرنشان کرد:دستگاه های متولی و دولتی به دلیل حفظ منابع و منافع سازمانی خود، ناخودآگاه مانع توسعه یافتگی شده اند و قوانین درون سازمانی و دست و پاگیر توسعه گردشگری نیازمند اصلاح و تازگی و بازنگری دارد.

وی با تشریح گفته های خود اظهار داشت: به عنوان نمونه برخی مدیران به بهانه آنکه گردشگری باعث تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شود نسبت به برنامه های توسعه محور گردشگری واهمه دارند و مقاومت می کنند این درحالی است که شاخصه های گردشگری با مطالعه و دقت، خود عاملی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بشمار می رود.

موسوی افزود: متاسفانه گردشگری به علت عدم برنامه ریزی و نبود چشم انداز درست توسعه تبدیل به محصول نامناسب در ایام سفر و مسافرت برای استان نشینان شده و به نحوی که اکنون بیشتر مدیریت گردشگری صرف مدیریت پسماندوآسیب های اجتماعی می شود.

وی با اشاره به مسیر موفق کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری اظهار داشت: مطمئناٌ تجربه این کشورها کمک بسزایی برای توسعه گردشگری کشورمان را به همراه خواهد داشت ضمن آنکه هیچگاه توسعه صنعت گردشگری به جاذبه ها و منابع طبیعی و زیست محیطی لطمه وارد نکرده است.

مدرس دانشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: به تصور برخی، توسعه صنعت گردشگری را موجب اشاعه فرهنگ بی بند و باری می دانند اما طبق توصیه ها و آموزه های دینی، سفر و مسافرت یک ضرورت است و می تواند با برنامه ریزی فرصت های تعالی را برای انسانها میسر سازد.

موسوی میرکلائی اذعان داشت: نبود اخلاق در صنعت گردشگری به عنوان حلقه مفقوده این صنعت تلقی می شود که با تقویت اخلاق در این مقوله بطور اطمینان تمامی نگرانی ها و آسیب های اجتماعی ناشی از ورود گردشگر به استانهای کشور رفع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از فرصت های بالقوه سفر که بر اساس محور آموزه های دینی است بایستی استفاده شود تا آداب، سنن، رسوم، فرهنگ، سلائق و علائق و جشن های آیینی مناطق مختلف ایران به گردشگران معرفی گردد و باعث اقامت بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی بیشتر در مناطق مختلف استان ها شود.

این کارشناس ارشدگردشگری معتقد است: با صرف هزینه کم و البته مدیریت توانمند این فرصت وجود دارد که در زمان سفر گردشگران، فرصت ها و پتانسیل های تاریخی و جغرافیایی مناطق معرفی شود و بایستی تاکید شود که یکی از روش های کاهش فقر و ایجاد فرصت های اشتغال در همه استانها توسعه برنامه محور صنعت گردشگری است.

وی افزود: نیاز آن وجود دارد که برای هر شهر متناسب با اقلیم، فرهنگ، تاریخ و دیگر شاخصه های صنعت گردشگری همان شهر، طرح جامع گردشگری طراحی و بر اساس آن برنامه ریزی شود.

وی با بیان آنکه ویژگی های جغرافیایی و طییعی شهرهای شمالی کشور از اشتراکات فراوانی برخوردار است اظهار داشت: البته این هنر فعالان صنعت گردشگری است که با ظرافت و زیبایی شاخصه های منحصر بفرد هر شهر را برجسته سازی کنند.