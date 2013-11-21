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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۹:۳۹

موسوی با مهر مطرح کرد:

ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری برای شهرهای گردشگرپذیر

ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری برای شهرهای گردشگرپذیر

نوشهر - خبرگزاری مهر: یک کارشناس ارشد گردشگری با اشاره به  قابلیت های فراوان گردشگری گفت: یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی گردشگری عدم شناخت کامل دستگاههای متولی ودولتی از پتانسیل های گردشگری است.

سید رضا موسوی میرکلائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلائل عدم توسعه یافتگی گردشگری خاطرنشان کرد:دستگاه های متولی و دولتی به دلیل حفظ منابع و منافع سازمانی خود، ناخودآگاه مانع توسعه یافتگی شده اند و قوانین درون سازمانی و دست و پاگیر توسعه گردشگری نیازمند اصلاح و تازگی و بازنگری دارد.
 
وی با تشریح گفته های خود اظهار داشت: به عنوان نمونه برخی مدیران به بهانه آنکه گردشگری باعث تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شود نسبت به برنامه های توسعه محور گردشگری واهمه دارند و مقاومت می کنند این درحالی است که شاخصه های گردشگری با مطالعه و دقت، خود عاملی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بشمار می رود.
 
موسوی افزود: متاسفانه گردشگری به علت عدم برنامه ریزی و نبود چشم انداز درست توسعه تبدیل به  محصول نامناسب در ایام سفر و مسافرت برای استان نشینان شده و به نحوی که  اکنون بیشتر مدیریت گردشگری صرف مدیریت پسماندوآسیب های اجتماعی می شود.
 
وی با اشاره به مسیر موفق کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری اظهار داشت: مطمئناٌ تجربه این کشورها کمک بسزایی برای توسعه گردشگری کشورمان را به همراه خواهد داشت ضمن آنکه هیچگاه توسعه صنعت گردشگری به جاذبه ها و منابع طبیعی و زیست محیطی لطمه وارد نکرده است.
 
مدرس دانشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: به تصور برخی، توسعه صنعت گردشگری را  موجب اشاعه فرهنگ بی بند و باری می دانند اما طبق توصیه ها و آموزه های دینی، سفر و مسافرت یک ضرورت است و می تواند با برنامه ریزی فرصت های تعالی را برای انسانها میسر سازد.
 
موسوی میرکلائی اذعان داشت: نبود اخلاق در صنعت گردشگری به عنوان حلقه مفقوده این صنعت تلقی می شود که با تقویت اخلاق در این مقوله بطور اطمینان تمامی نگرانی ها و آسیب های اجتماعی ناشی از ورود گردشگر به استانهای کشور رفع خواهد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: از فرصت های بالقوه سفر که بر اساس محور آموزه های دینی است بایستی استفاده شود تا آداب، سنن، رسوم، فرهنگ، سلائق و علائق و جشن های آیینی مناطق مختلف ایران به گردشگران معرفی گردد و باعث اقامت بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی بیشتر در مناطق مختلف استان ها شود. 
 
این کارشناس ارشدگردشگری معتقد است: با صرف هزینه کم و البته مدیریت توانمند این فرصت وجود دارد که در زمان سفر گردشگران، فرصت ها و پتانسیل های تاریخی  و جغرافیایی مناطق معرفی شود و بایستی تاکید شود که یکی از روش های کاهش فقر و ایجاد فرصت های اشتغال در همه استانها توسعه برنامه محور صنعت گردشگری است.
 
وی افزود: نیاز آن وجود دارد که برای هر شهر متناسب با اقلیم، فرهنگ، تاریخ و دیگر شاخصه های صنعت گردشگری همان شهر، طرح جامع گردشگری طراحی و بر اساس آن برنامه ریزی شود.
 
وی با بیان آنکه ویژگی های جغرافیایی و طییعی شهرهای شمالی کشور از اشتراکات فراوانی برخوردار است اظهار داشت: البته این هنر فعالان صنعت گردشگری است که با ظرافت و زیبایی شاخصه های منحصر بفرد هر شهر را برجسته سازی کنند.
کد مطلب 2179463

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