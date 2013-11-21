چاپ 40 جلد كتاب از سوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، عادل فاطمي در مراسم اختتاميه هفته كتاب دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج اظهار داشت: با توجه به فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه انتشارات طي چند سال اخير بيش از 40 جلد كتاب از سوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج چاپ و منتشر شده است.

وي با اشاره به حمايت هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج از فعاليت هاي فرهنگي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان اين واحد گفت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج هيچ گونه محدوديتي در اين زمينه ندارد و انتظار مي رود كه اعضاي هيئت علمي و حتي دانشجويان نيز ضمن بهره مندي از اين ظرفيت ها زمينه را براي فعاليت هاي بهتر فراهم كنند.

معاون پژوهش و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج بيان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در كنار ساير فعاليت هاي علمي، آموزشي و پژوهشي نيز همواره نگاهي ويژه به فعاليت هاي فرهنگي دارد و در همين راستا هر ساله در ايام هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران برنامه هاي متعددي را اجرا مي كند.

وي افزود: برگزاري نمايشگاه كتاب با بيش از 12 غرفه از سوي انتشارات استان و همچنين با مشاركت شماري از ادارات و سازمان هاي دولتي، برپايي جلسات نقد و بررسي كتاب هاي منتشر شده از سوي اعضاي هيئت علمي واحد، برگزاري مسابقه اينترنتي كتاب سيره نبوي پيامبر(ص) و همچنين مشاهير كرد براي دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيئت علمي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي تندخواني و مطالعه صحيح از جمله برنامه هاي هفته كتاب دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج به شمار مي رود.

فاطمي راه اندازي ايستگاه مطالعه با همكاري اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان را از ديگر برنامه هاي اين هفته عنوان كرد و اظهار داشت: انتظار مي رود كه در سالهاي آينده نيز فعاليت هاي حوزه كتاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج با جديت هر چه تمامتر دنبال شده و هر سال بر شمار برنامه ها و فعاليت هاي اين بخش نيز افزوده شود.

وي ضمن تقدير از حمايت هاي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج از فعاليت هاي حوزه معاونت پژوهشي يادآور شد: دانشگاه آزاد ظرفيت هاي خوبي در اختيار دارد و به همين دليل بايد با برنامه ريزي و همچنين جلب مشاركت هاي مختلف زمينه براي بهره برداري از اين ظرفيت ها فراهم شود.

در ادامه اين مراسم علاوه بر سخنراني رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، افراد برتر در حوزه هاي مرتبط با كتاب مورد تقدير و تجليل قرار گرفتند و سيد مهدي حسيني رئيس كتابخانه دانشگاه كردستان نيز سخنراني كرد.