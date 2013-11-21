سرانه فضای کتابخانه ای مازندران نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده صبح پنجشنبه در حاشیه برنامه های هفته کتاب ساری در گفتگو با خبرنگاران افزود: كمك هاي آنان مي تواند دولت و نهادهاي فرهنگي را در رسيدن به اهداف سند چشم انداز 1404 ياري رساند.

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان افزود: براي جلب مشاركت هاي مردمي در امر كتابخانه سازي، انجمن خيران كتابخانه ساز در استان و همه شهرستان هاي استان تشكيل شده است كه تا بحال اقبال خيران در اين زمينه مناسب ارزيابي مي شود بطوريكه در آخرين جلسه انجمن خيران كتابخانه ساز، خيران متعهد شدند تا پايان سال، 17 ميليارد تومان به كتابخانه سازي اختصاص دهند كه در صورت تحقق، گام بلندي در جهت تعديل مشكلات كنوني برداشته خواهد شد.

وي در معرفي اقدامات خيران نيز گفت: خيران در استان مازندران قريب به 80 قطعه زمين به ارزش ريالي 10 ميليارد تومان براي كتابخانه سازي اهدا كردند و در سال جاري نيز بالغ بر 500 ميليون تومان در قالب زمين، ساختمان و تجهيزات مورد نياز از سوي خيران در اختيار اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان قرار گرفته است.

اجرای طرح کتاب من

امامزاده در بخش معرفي خدمات كتابخانه هاي عمومي به طرح كتاب من و ايستگاه مطالعه اشاره كرد و اظهار داشت: اگر كسي به كتابخانه هاي عمومي مراجعه كند و كتاب مورد نظر خود را نيابد مي تواند با استفاده از طرح سامانه كتاب من، كتاب مورد نياز خود را سفارش دهد و در كمتر از 2 هفته مورد درخواستي خود را تحويل گيرد.

وي راه اندازي ايستگاه هاي مطالعه را نيز طرحي براي افزايش ارتباط مردم با كتاب عنوان كرد و افزود: ايستگاه هاي مطالعه، كتابخانه هاي عمومي كوچك با 15 عنوان كتاب مطابق نياز جامعه و بدون كتابدار هستند كه تا اين تاريخ 12 مورد در مازندران راه اندازي شده و تا يكماه آينده به 23 مورد افزايش مي يابد.

وي امانت كتاب از اين ايستگاه ها را رايگان عنوان كرد و افزود: تا بحال 212 هزار نسخه كتاب به اين ايستگاه ها در استان تزريق شده كه تا پايان سال به 700 هزار نسخه خواهد رسيد.

دبير انجمن كتابخانه هاي عمومي استان به شمارگان نشر زير 2000 در كشور اشاره كرد و گفت: هر يك از عناوين كتاب هاي ايستگاه مطالعه حداقل 150 هزار شماره چاپ مي شوند كه اين مي تواند نقطه عطفي براي جريان توليد فكر در كشور باشد.

امامزاده در پاسخ به طرح اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان در ساخت كتابخانه هاي روستايي، اظهار داشت: عدم رعايت توازن در توزيع امكانات فرهنگي در استان ما را بر آن داشت تا روستاها ر مورد توجه اساسي قرار دهيم و براي همين حدود 186 روستا در استان با جمعيت بالاي دو هزار نفر را مورد شناسايي و مطالعه براي ساخت كتابخانه قرار داديم.

اجرای 46 پروژه کتابخانه سازی

وي افزود: هم اكنون 46 پروژه كتابخانه سازي در استان در جريان است كه با تعامل خوب اهالي برخي از اين روستاها، 35 پروژه اختصاص به كتابخان ههاي روستايي دارد 30 الي 70 درصد نيز پيشرفت فيزيكي داشته اند.

وي ساخت كتابخانه از طرف اهالي روستاها را مورد استقبال قرار داد و گفت: در صورتي كه روستائيان با هماهنگي اداره كل كتابخانه هاي عمومي اقدام به ساخت كتابخانه نمايند، اين اداره كل نيز در تجهيز كتابخانه، تربيت نيروي انساني و در اختيار قرار دادن كتابدار، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

تجهیز دو هزار مهدکودک به کتابخانه

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان با اشاره به لزوم همكاري آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي جهت بهبود وضعيت مطالعه مفيد در جامعه، از مجهز شدن دو هزار مهد كودك به كتابخانه خبر داد و از آموزش و پرورش نيز خواست تا با مشاركت اين اداره كل، كتابخانه هاي مدارس را حرفه اي تر و عمومي نمايد تا مورد استفاده همگان قرار گيرد.

وي درخصوص ارائه خدمات كتابخانه هاي عمومي به روشندلان گفت: در شهرستان ساري نابينايان از كتابخانه مجهز مستقل بهره مي برند و در شهرستان هاي بهشهر، آمل و چالوس نيز كتابخانه هاي عمومي داراي بخش ويژه روشن دلان هستند كه علي رغم تجهيزات گران و منابع محدود، بخش هاي مجهزي است.

امامزاده، مطالعه و كتابخواني را از آموزه هاي بزرگ اسلام دانست و تصريح كرد: يك فرد مسلمان بايد در جهت افزايش علم و آگاهي همواره مشغول مطالعه باشد و لحظه لحظه زندگي را براي كتابخواني غنيمت بشمارد.

وي هفته كتاب را نمادي براي توجه به مقوله كتاب و كتابخواني عنوان كرد و افزود: بايد با ارزيابي هاي صورت گرفته در جامعه و استفاده از تجربه هاي گذشته، اقداماتي را براي ارتقاي مطالعه مفيد در بين مردم انجام داد.

تجلیل از چهار برگزدیده مازندران در همایش کتابداران کشور

امامزاده در پاسخ به سوال وضعيت كتابخانه هاي عمومي استان گفت: در استان مازندران 101 كتابخانه عمومي وجود دارد كه از اين تعداد 66 كتابخانه نهادي و 35 كتابخانه مشاركتي هستند.

امامزاده گفت: در همايش كتابداران، كتابخانه‌هاي عمومي و مطالعه مفيد در بيست و يكمين دوره هفته كتابجمهوري اسلامي ايران با تجليل از كتابداران، مديران ستادي و استاني، كتابخانه‌هاي نمونه نهادي و مشاركتي و فعالان حوزه كتاب که روز گذشته در تهران برگزار شده بود، از 4 برگزيده مازندراني در بخش هاي رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي برتر، مسئول حراست برتر، مسئول امور انجمن هاي برتر و كتابخوان جوان برتر تجليل به عمل آمد.

به گفته وی، علي ذبيح پور رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان بهشهر، حسينعلي شريعت مسئول حراست اداره كل كتابخانه هاي عمومي مازندران، علي غياثي كارشناس امور انجمن هاي اداره كل مازندران و حامد اكبري عضو كتابخانه عمومي شهرستان مياندرود به عنوان برگزيده مورد تقدير قرار گرفتند.