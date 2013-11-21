سفر هیئتی از کمیسیون بهداشت مجلس به اهواز

سید شکر خدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پیرو تذکری که دیروز در مجلس در خصوص به وجود آمدن وضعیت اسفناک جوی در 20 روز گذشته که منجر به ایجاد بیماری تنگی نفس بعد بارش باران در بین مردم استان خوزستان شده عنوان کردم، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئتی متشکل از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای پیگیری موضوع صبح امروز پنج شنبه به اهواز آمدند.

وی افزود: این هیات که صبح امروز در اهواز تشکیل جلسه داده اند به صورت میدانی به بررسی اوضاع پیش آمده پرداخته و گزارش خود را جهت راهکار مناسب برای بهبود وضعیت به مجلس ارائه می کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: انتظار می رود این هیئت بتواند گزارش کامل و جامعی را در رابطه با این مشکلات اساسی و بنیادی که برای مردم خوزستان و به خصوص کلانشهر اهواز ایجاد شده ارائه بدهد تا بر اساس آن راهکار، چاره ای مثبت از سوی مجلس اندیشیده شود.

موسوی تصریح کرد: خوزستان در چند سال اخیر درگیر پدیده ریزگردها و گرد و غبار بوده که این مساله نیز مضاف بر آن مشکلاتی را برای زندگی و سلامت مردم به وجود آورده است که این شرایط سخت زندگی شایسته کسانی که در سالهای جنگ و بعد از آن همیشه به کشورشان خدمت کرده اند، نیست و امید است که مسوولان برای رفاه حال مردم استان تلاش بیشتری کنند.

به گزارش مهر، بارندگیهای اخیر مشکلاتی را برای سلامت مردم استان و به خصوص شهر اهواز پدید آورده که از آن جمله می توان به مشکلات تنفسی اشاره کرد که باعث شد عده ای از هم استانی ها راهی بیمارستانها و درمانگاهها شوند.

متاسفانه تاکنون به رغم حساسیت موضوع، هیچ گونه دلیلی مبنی بر اسیدی بودن باران، آلودگی جوی و یا دلایلی از این دست برای وضعیت به وجود آمده از سوی مسئولان مطرح نشده است. تا روز سه شنبه تعداد 15 هزار نفر از مردم خوزستان به علت تنگی نفس ناشی از بارانهای پائیزی به بیمارستان ها و مراکز درمانی سراسر خوزستان مراجعه کرده اند.