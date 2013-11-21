صادرات کیوی مازندران 35 درصد رشد داشته است

محمد محمدپور عمران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماهه سال جاری صادرات کیوی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 283 هزار دلار افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: این افزایش با رشد 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم بیش از 889 هزار دلار رسید.

وی صادرات کیوی استان را در هفت ماهه سال قبل رقم 537 هزار دلار عنوان کرد.

محمد پور به هدف صادراتی کیوی استان اشاره کرد و گفت: کشورهای cis نظیر: ارمنستان،قزاقستان،ترکمنستان،آذربایجان و شکورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای ترکیه،عراق و لبنان مقصد کیوی استان می باشند.

وی بابیان اینکه پتانسیل استان بویژه غرب استان به علت دارا بودن شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب،بارندگی فراوان و زمینهای حاصلخیز در کشت این محصول را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: با تعادل و همکاری همه دستگاههای اجرایی و تشکلهای تولیدی و صادراتی مرتبط با رفع موانع صادراتی، صادرات این محصول مزیت دار استان را بیش از پیش می توان افزایش داد.