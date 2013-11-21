نویسندگان شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از نویسندگان شهرستان دشتی ضمن تبریک به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، خطاب به آنها اظهار داشت: شما اهل فضل، ادب و از فرهیختگان، دانایان و مفاخر شهرستان دشتی هستید.

سید علی هاشمی افزود: نویسندگان این هنر و ذوق را باید قدر بدانند و در راستای فرامین دینی قلم به کار گیرند.

وی در ادامه بیان داشت: جهت‌گیری زندگی انسان‌ها به دو طریق کتاب و درک محضر علما شکل می‌گیرد و گوهر وجودی انسان‌ها با داشتن کتاب و عشق به کتاب محک می‌خورد.

ظرفیت بالای شهرستان دشتی در زمینه‌های علمی

فرماندار شهرستان دشتی ادامه داد: شهرستان دشتی دارای ظرفیت و پتانسل فراوان است که نویسندگان به کتابت کتاب در خصوص علم و فقاهت، جهاد و شهادت، تمدن و آثار تاریخی، اقتصاد و هنر بپردازند.

هاشمی هفته کتاب و کتابخوانی را به نویسندگان تبریک گفت و از تلاش آنان تقدیر و تشکر کرد و افزود: همه باید تلاش کنند تا مطالعه کتاب از دوران کودکی آغاز شود.

وی از متمکنین خواست با حمایت خود از نویسندگان زمینه نشر و نویسندگی را فراهم کرده و در ثواب و پاداش نزد پروردگار منان شریک شوند.

شناسایی 600 نویسنده در دشتی/ برپایی پنج نمایشگاه کتاب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی نیز گفت:تاکنون 600 نویسنده در شهرستان دشتی شناسایی شده است.

اردشیر محمودی افزود: در سال گذشته سه هزار و400 جلد کتاب و در شش ماهه اول امسال نیز دو هزار و300 جلد کتاب در شهرستان توزیع شده است.

محمودی نبود هزینه چاپ کتاب، نبود مرکز عمده پخش کتاب در استان و پائین بودن سرانه مطالعه کتاب را عمده مشکلات نویسندگان عنوان کرد.