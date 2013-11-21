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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

گزارش خبری تصویری/

نویسندگان شهرستان دشتی تجلیل شدند

نویسندگان شهرستان دشتی تجلیل شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی از 11 نویسنده شهرستان دشتی که در سال جاری کتابی را به چاپ رسانده اند تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از نویسندگان شهرستان دشتی ضمن تبریک به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، خطاب به آنها اظهار داشت: شما اهل فضل، ادب و از فرهیختگان، دانایان و مفاخر شهرستان دشتی هستید.

سید علی هاشمی افزود: نویسندگان این هنر و ذوق را باید قدر بدانند و در راستای فرامین دینی قلم به کار گیرند.

وی در ادامه بیان داشت: جهت‌گیری زندگی انسان‌ها به دو طریق کتاب و درک محضر علما شکل می‌گیرد و گوهر وجودی انسان‌ها با داشتن کتاب و عشق به کتاب محک می‌خورد.

ظرفیت بالای شهرستان دشتی در زمینه‌های علمی

فرماندار شهرستان دشتی ادامه داد: شهرستان دشتی دارای ظرفیت و پتانسل فراوان است که نویسندگان به کتابت کتاب در خصوص علم و فقاهت، جهاد و شهادت، تمدن و آثار تاریخی، اقتصاد و هنر بپردازند.

هاشمی هفته کتاب و کتابخوانی را به نویسندگان تبریک گفت و از تلاش آنان تقدیر و تشکر کرد و افزود: همه باید تلاش کنند تا مطالعه کتاب از دوران کودکی آغاز شود.

وی از متمکنین خواست با حمایت خود از نویسندگان زمینه نشر و نویسندگی را فراهم کرده و در ثواب و پاداش نزد پروردگار منان شریک شوند.

شناسایی 600 نویسنده در دشتی/ برپایی پنج نمایشگاه کتاب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی نیز گفت:تاکنون 600 نویسنده در شهرستان دشتی شناسایی شده است.

اردشیر محمودی افزود: در سال گذشته سه هزار و400 جلد کتاب و در شش ماهه اول امسال نیز دو هزار و300 جلد کتاب در شهرستان توزیع شده است.

محمودی نبود هزینه چاپ کتاب، نبود مرکز عمده پخش کتاب در استان و پائین بودن سرانه مطالعه کتاب را عمده مشکلات نویسندگان عنوان کرد.

کد مطلب 2179491

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