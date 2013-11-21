35 مقاله در همایش بین المللی ابن شهر آشوب ساروی ارائه شد

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقالات در محورهای اندیشه های ابن شهر آشوب، سیره، تاریخ، مازندران، کتاب شناسی و اندیشه های ادبی ارائه شد.

وی اظهار داشت: همچنین اندیشه های ابن شهر آشوب، کلامی، روایی و تلفیقی، از دیگر محورهای اولین همایش بین المللی بوده است.

وی عنوان کرد: بررسی شخصیت ابن شهر آشوب در هر حلب، ابن شهر آشور و فلسفه تاریخ، مازندران در سده ابن شهر آشوب، عباسیان و ابن شهر آشوب از جمله مقالات بوده است.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: سیره عملی و علمی ابن شهر آشوب و چلگونگی الگوپذیری از آن، بررسی مبادی تحلیلی و استنباطی روش شناختی ابن شهر آشوب در المناقب، ادبیات عرب و شواهد شعری در متشابه القرآن ابن شهر آشوب و ... از دیگر مقالات بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران یادآورشد: از کتابهای کنگره و تمبر آن روزگذشته با حضور رئیس قوه قضاییه رونمایی شد و ظهر پنجشنبه نیز از کتابهای چاپ شده کنگره رونمایی می شود.

اولین همایش بین المللی ابن شهر آشوب ساروی از صبح چهارشنبه در ساری آغاز شد و دوم آذرماه در قم به کار خود پایان می دهد.