بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه چهارشنبه در دیدار با آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی به تشریح فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: این وزراتخانه در بخش بیمه‌ای، برنامه ریزی برای بیمه کارگران، روستائیان، عشایر و کارمندان را بر عهده دارد.

وی گفت: بنده به آقای روحانی هم گفته‌ام که دولت 60 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های ما بدهکار است و سیاست‌های پوپولیستی و توده ستایانه برای اینکه رضایت ایجاد کند بدهی برای نسل آینده به بار آورده است.

آژیر خطر برای فارغ التحصیلان بیکار

وی در مورد وضع کار در کشور گفت: گزارشی به رئیس جمهور دادم که نوعی آژیر محسوب می‌شد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر تعداد رسمی بیکاران در کشور 3 میلیون و 500 هزار نفر هستند.

ربیعی تصریح کرد: در کشورهای دیگر مرسوم است که رابطه ورود جوانان به دانشگاه و فارغ التحصیلی همانند قیف است ولی در 8 سال گذشته این رابطه در کشور ما مثل اتوبان بوده است. این فارغ التحصیلان وارد بازار کار می‌شوند و انتظارشان بالاست و مشاغل کوچک را نمی‌پذیرند.

در دولت قبلی سالانه 75 هزار شغل ایجاد شد

وی رشد اقتصادی کشور را منفی پنج اعلام کرد و افزود: در دو سه سال اول که دولت قبلی را تحویل گرفته بودند (سال‌های 85 و 86) رشد اقتصادی خوب بوده است ولی به مرور رشد اقتصادی در سال 91 به منفی پنج رسیده است.

ربیعی به برگزاری چهار جلسه با رئیس مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود: طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران در سال‌های گذشته در بهترین شرایط، سالی 75 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

به گفته وی، رئیس جمهور دستور داد شورای عالی اشتغال در مسئله اشتغال جدی تر وارد عمل شود.

