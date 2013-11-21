کمک 100 میلیون تومانی آموزش و پرورش آبادان به ساخت دربهای حرمین عسگریین

غلامرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مبلغ یاد شده در قالب کمکهای دانش آموزان و اولیا آنان و همچنین کارکنان اداره آموزش و پرورش تامین می شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تبیین ارزشهای دفاع مقدس و پتانسیلهای شهر آبادان در این زمینه افزود: در این راستا طبق برنامه ریزی صورت گرفته کار نمایش فیلمی از "دریاقلی سورانی" برای چهار هزار و 500 دانش آموز مقطع ششم ابتدایی پیش بینی شده است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آبادان اظهارکرد: دریا قلی سورانی یکی از نیروهای مردمی در دوران دفاع مقدس بود که خبر ورود عراقی ها از سمت ذوالفقاری به شهر برای تصرف آبادان را به گوش نیروهای سپاهی مستقر در شهر و همچنین مردم رساند.



خلیلی نیا تصریح کرد: دریاقلی می تواند به عنوان مدل و الگویی ارزشمند از ایثار و فداکاری برای دانش آموزان باشد.



وی همچنین از "ملا صالح قاری" به عنوان یکی دیگر از نیروهای ارزشی در دوران دفاع مقدس نام برد و یادآور شد: همچنین فیلمی از تلاشهای ارزشمند وی تحت عنوان "23نفر و آن یک نفر" جهت نمایش برای چهار هزار و 400 دانش آموز کلاش هفتمی پیش بینی و تدارک دیده شده است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آبادان با اشاره به اعزام 30 روحانی به مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه در سطح شهر در ایام دهه نخست محرم با هدف تبیین واقعه عاشورا و برپایی آیین های عزاداری در سطح مدارس گفت: در این آیین ها دانش آموزان با همراهی روحانیون اقدام به خواندن زیارت عاشورا و نوحه سرایی کردند.



خلیلی نیا افزود: در دهه نخست محرم همچنین در 72 مدرسه (عموما در مناطق حاشیه ای و محروم) نسبت به توزیع 17 هزار پرس غذا در میان دانش آموزان اقدام شد که دانش آموزان علاوه بر صرف غذا به روضه خوانی، نوحه سرایی و خواندن زیارت عاشورا پرداختند.