محققان 20 کشور در کنگره بین المللی ابن شهر آشوب شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرس صبح پنجشنبه در دومین روز از کنگره بین المللی ابن شهر آشوب ساروی در ساری با اشاره به برنامه ریزی جامع و شرکت محققان و پژوهشگرانی از کشورهای مختلف در این کنگره افزود: تمامی مستندها از زمان امام حسن مجتبی (ع) تا امام حسن عسگری (ع) جمع آوری شده و 19 نفر یک جزوه تهیه کردند.

وی اظهار داشت: ابن شهر آشوب ساروی در زمانی که فضای مجازی، اینترنت، کاغذ و خودکار نبود، از سه هزار کتاب خلاصه شده، کتاب المناقب را نوشت.

وی عنوان کرد: بخشی از این کتاب درباره فضائل حضرت علی (ع) است و ابن شهر آشوب هزار جلد کتاب از فضائل امام علی (ع) در کتابخانه خود داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران بیان داشت: آثاری که از ابن شهر آشوب برجای مانده، فر زمانی است.

آیت الله طبرسی با اشاره به برگزاری کنگره در زادگاه ابن شهر آشوب گفت: قبل از برگزاری کنگره ملاقاتی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم و وعده هایی برای حمایتهای مالی برای برگزاری این کنگره داده شد.

وی یادآور شد: ارشاد مازندران برای برگزاری کنگره تلاشهای زیادی انجام داده و این کنگره بخوبی در استان در حال برگزاری است.

کنگره دو روزه ابن شهر آشوب ساروی از روز چهارشنبه در مازندران آغاز شده است.