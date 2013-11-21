صبحانه کاری ظریف با روسای سازمانی های بین المللی برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در محل هتل اینترکنتینانتال با روسای سازمان های بین المللی حاضر در ژنو دیدار کرد.

این دیدار در قالب صبحانه کاری انجام شد.

ظریف قرار است پس از این دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند.

بر اساس این گزارش اعضای تیم هسته ای اعلام کردند که در صورتی که در دیدار امروز صبح ظریف و اشتون به نتیجه برسند از امروز ظهر دو طرف وارد مذاکرات در خصوص متن پیشنهادی خواهند شد.

شب گذشته معاونین وزرای خارجه در مقر سازمان ملل به صورت دو جانبه و چند جانبه دیدار داشتند. آخرین دیدار مربوط به معاونین وزیر خارجه کشورمان و هیات آمریکایی بود که حدود یک ساعت به طول انجامید.

محمدجواد ظریف در ساعات پایانی شب گذشته در محل اقامت خود با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز دیدار کرد.