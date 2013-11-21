مراسم بزرگداشت آیت الله کفعمی در زاهدان برگزار شد/کفعمی پایگاه مجاهدان دینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، رییس حوزه های علمیه کشور در مراسم بزرگداشت این روحانی مجاهد شب چهارشنبه در مسجد جامع زاهدان گفت: آیت الله کفعمی پناهگاه مجاهدان و مبارزان دینی بود.

آیت الله حسینی بوشهری اظهار داشت: ایشان در این منطقه منادی وحدت بودند و در حالی که رژیم ستم شاهی سعی داشت بین شیعه و سنی اختلاف بیفکند اما تدبیر و هوشیاری این عالم بزرگوار همواره نقشه های دشمنان اسلام را با شکست همراه ساخت.

وی با بیان اینکه آیت الله کفعمی نقش تاثیر گذاری در کمک به انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشت ادامه داد: منزل ایشان همواره پناهگاه و مامن امنی برای انقلابیون مبارز علیه رژیم شاهنشاهی محسوب می شد.

وی درجمع شرکت کنندگان در این مراسم اذعان داشت: عالمان دینی نقش مهم و تاثیر گذاری در عرصه علم و هدایتگری جامعه برعهده دارند و اگر علما نبودند امروز از اسلام و مسلمانی خبری نبود.

آیت الله حسینی بوشهری همچنین از علما به عنوان مرزبانان فکری و دینی در جامعه یاد کرد و ادامه داد: مرزبانان فکری و دینی مهمتر از مرزبانان جغرافیایی هستند و نقش بسیار مهمی در هدایت جامعه بر عهده دارند.

به گزارش مهر، آیت الله کفعمی خراسانی نخستین پیش نماز و امام جمعه شهر زاهدان بود که در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی در مبارزات بر علیه رژیم ستمشاهی داشت.