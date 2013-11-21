مرمت بام حمام تاریخی حاج آقا تراب نهاوند انجام شد

ابراهیم جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به ضرورت حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و باستانی شهرستان نهاوند مرمت و باسازی پشت بام حمام تاریخی حاج آقا تراب نهاوند با اختصاص اعتبار 310 میلیون ریال انجام شد.

جلیلی گفت: مرمت پشت بام اثر مذکور شامل سبک سازی و آورا برداری بام، لایه برداری، تسطیح، کوبیدن و متراکم نمودن، بند کشی و اجرای پالانه ی طاقها می باشد که بر اثر گذشت زمان دچار فرسودگی و نابودی قرار گرفته بود.

وی افزود: حمام حاج آقا تراب نهاوند در کنار مسجد حاج آقا تراب واقع شده و یکی از بزرگترین و ارزشمندترین حمام های تاریخی ایران است که در سال 1356 به شماره 1492 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

رئیس اداره میراث و گردشگری شهرستان نهاوند عنوان کرد: بر اساس اسناد و کتیبه های موجود، بانی این حمام حاج میرزا محمد نقی و معمار آن اصغر معمار و خطاط کتیبه سر در محمد حسن بن میر نجف بوده است.

ابراهیم جلیلی بیان داشت: بنای این ساختمان در سال 1230هجري شمسي مربوط به دوران قاجار بوده و یکی از جاذبه‌های تاریخی و قابل بازدید در نهاوند است که تزئینات بین بنا شامل گج بری، کاشی کاری و نقاشی یکی از نبردهای شاهنامه‌است.

جلیلی با بيان اينكه این حمام علاوه بر دو قسمت ماکتها حمام سرد و گرم، حجره شاه نشین و خزینه نیز دارد، گفت: حمام حاج آقا تراب نهاوند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همدان به موزه مردم شناسي تبديل شده که در اين موزه بخش هاي از سنت هاي مردم بصورت مجسمه درداخل حمام به نمايش در آمده است.

وی در پايان با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند بیش از 250 اثر تاریخی- فرهنگی وجود دارد که تاکنون 110 اثر از آنها به ثبت آثار ملی رسیده است گفت: آثار تاریخی و فرهنگی هویت هر جامعه‌ای به شمار می‌رود که حراست و حفاظت از آنها وظیفه همه مردم به‌ویژه مسئولان مربوطه است.