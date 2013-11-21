هجدهمین دوره مسابقات اذان، دعا خوانی و مدیحه سرایی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات استانی اذان، ابتهال و دعا خوانی کرمانشاه، ظهر امروز پنجشنبه (30آبان) در مجتمع آل آقای این شهر برگزار شد.

این مسابقات در دو بخش خانم ها و آقایان برگزار و نفرات برتر با نظر هیات داوران شناخته شدند.

در این دوره از مسابقات 80 نفر از شهرستان های مختلف استان شرکت کرده بودند و برای کسب عناوین برتر با هم به رقابت پرداختند.

داوری مسابقات در بخش آقایان بر عهده حیدر جاودان، عباس انجام و اسماعیل مومن ثانی بود و در قسمت خانم ها نیز اعظم الوندی، نسرین نهوشیان و مریم کهریزی به عنوان داور حضور داشتند.

نفرات برتر این مسابقات برای شرکت در رقابت های کشوری معرفی می شوند.