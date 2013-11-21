  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

فلاح جلودار:

طبرستان مهد اسطوره های علمی تشیع در جهان است

طبرستان مهد اسطوره های علمی تشیع در جهان است

ساری - خبرگزاری مهر: استان مازندران با بیان اینکه طبرستان 400 سال مرکز مهندس و کانون تمدن سازپایتخت علمی افکار تشییع در جهان اسلام بوده است گفت: طبرستان مهد اسطوره های علمی تشییع همانند ابن شهر آشوب در جهان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح صبح پنجشنبه در دومین روز کنگره بین المللی ابن شهر آشوب ساروی افزود: اگرچه تاکنون در نشر افکار این گوهر تابناک شایسته و بایسته عمل نشد ولی این کنگره سرآغازی خواهد بد تا تمام جویندگان نور علم و معرفت در ایارن و جهان در احیای تفکر ناب این اندیشمند ساروی تلاش کنند.
 
وی اظهار داشت: ابن شهر آشوب یکی از بزرگترین مردان تاریخ است که زندگی و آثارش سراسر درس عبرت، معنویت، شور و شوق و الگوی ایمان و تلاش است.
 
وی عنوان کرد: ابن شهر آشوب قهرمان عرصه قلم و نگارش بوده و از اساتید علم حدیث و اجازه نقل حدیث بود و در اکثر علوم اسلام اعم از فقه، اصول، کلام، حدیث، تاریخ و تفسیر و ... تالیفاتی ارزنده، آموزنده و بی سابقه از خود به یادگار گذاشته است.
 
استاندار مازندران بیان داشت: ابن شهر آشوب از عاملان شجاع و بصیری بوده که علیرغم حاکمیت مطلق مکتب ارتجاعی و جاهلی در جهان اسلامی به روشنگری دینی پرداخته و جریانات، اعتقادات، فرق، مذهب و ائمه و حاکمیت انحرافی برآمده از مکتب جاهلی را در مثالب النواصب تبیین کرده و امکان انتخاب اسلام ناب محمدی را برای مسلمانان حقیقت جو فراهم آورده است.
 
ربیع فلاح یادآورشد: دیدگا ابن شهر آشوب بقدری منصفانه، فاخر ومودبانه است که حتی تحسین علمای حقیقت جو و آزاد اندیش اهل سنت را به همراه داشته است.
 
استاندار مازندران از اندیشمندان خواست که آثار ابن شهر آشوب را بیشتر احیا و به زبانهای مختلف به چاپ برسانند.
 
کد مطلب 2179528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها