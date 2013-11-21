طبرستان مهد اسطوره های علمی تشیع در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح صبح پنجشنبه در دومین روز کنگره بین المللی ابن شهر آشوب ساروی افزود: اگرچه تاکنون در نشر افکار این گوهر تابناک شایسته و بایسته عمل نشد ولی این کنگره سرآغازی خواهد بد تا تمام جویندگان نور علم و معرفت در ایارن و جهان در احیای تفکر ناب این اندیشمند ساروی تلاش کنند.

وی اظهار داشت: ابن شهر آشوب یکی از بزرگترین مردان تاریخ است که زندگی و آثارش سراسر درس عبرت، معنویت، شور و شوق و الگوی ایمان و تلاش است.

وی عنوان کرد: ابن شهر آشوب قهرمان عرصه قلم و نگارش بوده و از اساتید علم حدیث و اجازه نقل حدیث بود و در اکثر علوم اسلام اعم از فقه، اصول، کلام، حدیث، تاریخ و تفسیر و ... تالیفاتی ارزنده، آموزنده و بی سابقه از خود به یادگار گذاشته است.

استاندار مازندران بیان داشت: ابن شهر آشوب از عاملان شجاع و بصیری بوده که علیرغم حاکمیت مطلق مکتب ارتجاعی و جاهلی در جهان اسلامی به روشنگری دینی پرداخته و جریانات، اعتقادات، فرق، مذهب و ائمه و حاکمیت انحرافی برآمده از مکتب جاهلی را در مثالب النواصب تبیین کرده و امکان انتخاب اسلام ناب محمدی را برای مسلمانان حقیقت جو فراهم آورده است.

ربیع فلاح یادآورشد: دیدگا ابن شهر آشوب بقدری منصفانه، فاخر ومودبانه است که حتی تحسین علمای حقیقت جو و آزاد اندیش اهل سنت را به همراه داشته است.

استاندار مازندران از اندیشمندان خواست که آثار ابن شهر آشوب را بیشتر احیا و به زبانهای مختلف به چاپ برسانند.