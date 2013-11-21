نشست هم اندیشی ادبیات داستانی شهرستان فاروج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه همزمان با ششمين روز از هفته بزرگداشت كتاب، كتابخواني و كتابدار، نشست هم اندیشی ادبیات داستانی شهرستان فاروج در فرهنگسراي مركز اين شهرستان برگزار شد.

در اين نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فاروج به ارائه گزارشی از فعالیتهای حوزه داستان نویسی انجام شده در سال 90 و 91 پرداخت.

علی اصغر نودهی عنوان كرد: در دو سال گذشته فعالیتهای مناسبي در حوزه داستان نویسی و شعر شهرستان فاروج صورت گرفته و نتایج خوبی هم حاصل شده است.

او ضمن تشکر از فعالان انجمن ادبی شهرستان، اظهار داشت: هنرمندان شهرستان فاروج در سال گذشته سهم بسزایی در سطح استان داشتند که از اين جمله مي توان به نقش هنرمندان فاروجي در جشنواره استانی داستان کوتاه و جشنواره استانی شعر اشاره كرد.

نودهي افزود: در سالهای اخیر هنرمندان فاروج با وجود فرصتها و امکانات محدود فعالیتهای خوبی داشتند، او افزود: روند مناسب فعاليت هاي هنري در شهرستان فاروج نباید متوقف شود.

رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان فاروج در پایان با تاکید بر حضور فعال انجمن ادبی فاروج در عرصه داستان نویسی و شعر، عنوان كرد: از هنرمندان عرصه ادبی انتظار می رود تا در جشنواره های پیش رو که فرصت مناسبی برای نشان دادن توانمندی های شهرستان است، با تمام توان شرکت كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بزرگداشت كتاب از 25 آبان تا يكم آذر به صورت همزمان در كشور برگزار مي شود.

در تقويم رسمي كشور 24 آبان ماه به عنوان روز كتاب، كتابخواني و كتابدار نامگذاري شده است.