یک هزار و 600 عنوان کتاب درباره نماز چاپ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد عبداللهي صبح پنجشنبه در نشست مطبوعاني با خبرنگاران استان افزود: در 20 سال قبل كتاب نماز براي سنين كودك و نوجوان بسيار اندك بود در حالي امروزه كتاب با موضوع نماز در اين رده سني به وفور يافت مي شود.

وي ضمن قدر داني از تلاش رسانه ملي در جهت نهادينه كردن فرهنگ نماز اظهار داشت: ديگر رسانه ها نيز با رويكردي قوي و آگاهانه در جهت ترويج و گسترش فرهنگ نماز همواره در تعامل با ستاد اقامه نماز بوده است.

عبداللهي در خصوص مساجد و نمازخانه هاي بين راهي اضافه كرد: بيش از يك هزارو 300 نمازخانه و مسجد بين راهي جهت رفاه حال مسافران احداث و تجهيز شده است.

وي ازساخت اين نمازخانه ها توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خبر داد افزود: اگرچه احداث اين اماكن بسيار ضروري بوده اما بحث نگهداري از اين ماكنها نيز حائز اهميت است.

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز كشورادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور از سوي دولت متولي اين امر شده است.

وي تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي با واگذاري مساجد و نماز خانه هاي بين راهي به بخش خصوصي جهت نگهداري اين اماكن در شان مردم متولي شده است.

وي در پايان يادآور شد: واگذاري اين اماكن به بخش خصوصي بايد به تاييد مجلس شوراي اسلامي برسد و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري اين امر محقق شود.