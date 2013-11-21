نقش شورا در پیشرفت شهر بسیار مهم است/ بهره گیری از خرد جمعي لازمه تصميم گيري در شوراها

حسن سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شوراهاي اسلامي در كنار سیستم دولتی در بيان نقطه نظرات و مشكلات به صورت محله و منطقه اي در تصميم سازي و سياست گذاري هاي كلان كشور بسيار مثمر ثمر هستند اظهار داشت: شوراهاي اسلامي شهر و روستا نقش بسيار مهمي در ارائه خدمات بهتر به مردم و افزايش اميد و خودباوري در جامعه دارند.

وی افزود: از نظر قانون شورا ظرفیت بالائی درجهت ارتقاء و پیشرفت شهر و در نهایت شهرستان دارد.

فرماندار شهرستان سمنان تشكيل نهاد شورا را نشان از تعميق مردم سالاري ديني در جامعه اسلامي و تفكر و درايت بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي دانست.

هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان گفت: شوراها شامل دو دسته پایه همان شورای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی که شامل شوراهای بخش، شهرستان و استان و نیز شورای عالی کشور است تقسیم می شوند.

سعدالدین در خصوص تشکیل شورای اسلامی شهرستان سمنان نیز اظهار داشت: با توجه به حد نصاب نرسیدن شوراهای شهر و بخش در این شهرستان بر اساس مواد قانونی پیگیریهای متعددی بعمل آمد و بر اساس استعلام این فرمانداری و اعلام مدیر کل حقوقی وزارت کشور چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوطه تامین می شود.

وی افزود: در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد و شهرستان هایی که فقط یک بخش و یک شهر دارند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا مستثنی هستند.

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی سمنان انتخاب شدند

فرماندار شهرستان سمنان گفت: از آنجایی که شهرستان سمنان دارای یک بخش و یک شهر است با توجه به جمعیت ذکر شده در نامه این فرمانداری و برای کسری اعضای شورای شهرستان، لازم بود سه نفر از اعضای شورای شهر را انتخاب کنند که در این ارتباط عباس آلبویه، سید کاظم شجاعی و محمدهادی عموزاده،نیره قادری از شورای اسلامی شهر و اسماعیل دامغانیان از شورای اسلامی بخش مرکزی برای تشکیل شورای اسلامی شهرستان به فرمانداری سمنان معرفی شده اند.

سعدالدین تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده یک و ماده دو آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان و استان و شورای عالی استانها مصوب 30 تیر ماه سال 1381 هیئت وزیران در نشست اعضای شوراهای شهرستان با اخذ رای مخفی، نیره قادری رئیس، اسماعیل دامغانیان نائب رئیس، محمد هادی عموزاده منشی و سیدکاظم شجاعی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان سمنان برای عضویت در شورای اسلامی استان انتخاب شدند.

وی افزود: ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه های اجرایی ذیربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان، نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان، تصویب اصلاح متمم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شورای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان، هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش در مواردی که قابل پیگیری نیست و نظارت بر عملکرد و فعالیت های شوراهای بخش و شهر از وظایف شورای اسلامی شهرستان محسوب می شود.

تصميم گيري در شوراها براساس خرد جمعي و همفکري است

فرماندار شهرستان سمنان با بیان اینکه هدف هر دو مجموعه شورای شهر و فرمانداری، کمک و خدمت به مردم است اظهار داشت: شورا يک پل ارتباطي بين مردم و ارگان هاي دولتي است تا نارسائي ها و نيازهاي مردم به سمع مسئولان دولتي برسد.

سعدالدین ضمن بیان اینکه نقش شورا بسيار وسيع و گسترده است با عنايت به اختيارات و وظايف شوراها در ماده 71 قانون این نهاد و در اصل هفتم قانون اساسي اشاره شده است که شوراها تصميم گيرنده و تصميم ساز در امور کشور و در محدوده شهرها و روستاها هستند، عنوان کرد: در اصل 100 قانون اساسي شوراها بايد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي و آموزشي و ساير امور رفاهي و اجراي آنها در روستاها و شهرها و استانها نظارت کنند.

وی با اشاره به این مطلب که شوراها تجلي مشارکت مردم در عرصه مديريت شهري هستند، اظهار داشت: فلسفه وجودي شوراها با آن چه در دين مبين اسلام نيز به آن اشاره شده است هم خواني دارد و آن تأکيد روي مشورت و خرد جمعي در تصميم گيري ها است.

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان در خاتمه با بیان اینکه در کشور ما که بر اساس آموزه هاي ديني شکل گرفته است، همواره به تشکيل شوراها اهتمام ويژه اي بوده است، افزود: تصميم گيري در شوراها بر اساس خرد جمعي و همفکري است و اين قطعاً تصميمات بهتري را در پي دارد.