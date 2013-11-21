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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

تا پایان سال جاری؛

چهار نمایشگاه استانی وزارت امور خارجه برگزار می شود

چهار نمایشگاه استانی وزارت امور خارجه برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول بازرگانی و امور نمایشگاه های اداره نشر معاونت امور پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه از برگزاری چهار نمایشگاه استانی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،اباذر امیرپور پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه نمایشگاه وزارت امور خارجه در کتابخانه مرکزی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه ها با هدف معرفی کتب و عرضه تولیدات علمی وزارت امور خارجه برگزار می شود.

وی با یادآوری برگزاری 25 نمایشگاه از ابتدای سال جاری تاکید کرد: اقبال عمومی از نمایشگاه وزارت امور خارجه به ویژه در استانهایی که رشته دانشگاهی علوم سیاسی دارند قابل توجه است.

به گفته امیرپور یکی از اهداف این نمایشگاه جلب مشارکت پژوهشگران در تدوین کتب حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل است.

وی افزود: در فرصت نمایشگاه علاقه مندان می توانند با بررسی کتب زمینه های پژوهشی مورد توجه خود را شناسایی کرده و با ارائه طرح اولیه به شورای کتاب وزارت امور خارجه اقدام به تدیون و گردآوری کتب کنند.

وی نمایش اسناد تاریخی در حاشیه نمایشگاه کتاب را فرصتی برای آشنایی علاقه مندان از امکانات مرکز اسناد وزارت خارجه برشمرد و افزود: بسیاری از کتب تدیون شده در این حوزه نیازمند استفاده از اسناد تاریخی است.

نمایشگاه وزارت امور خارجه در محل کتابخانه مرکزی اردبیل با نمایش 180 عنوان کتاب و 30 سند تاریخی تا سوم آذر ماه سال جاری دایر است.

 

کد مطلب 2179539

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