به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا اسفندياري صبح پنجشنبه در کارگاه آموزشی مهارت های مطالعه که در حوزه صدیقه الکبری (س) شهر بهار تشکیل شد، گفت: براي مطالعه مفيد بايد هدف تعيين کنيم.

اسفندیاری مطالعه مستقل و مستمر را به عنوان يکي از ويژگي هاي انسان هزاره سوم ذکر کرد و افزود: مطالعه نبايد منحصر در يک نوع باشد بلکه باید مستند و مکمل باشد و خوانندگان درباره آنچه مطالعه ميکنند دقيق باشند.

وي مطالعه موازي و متقارن، منسجم، منظم، هدفمند، منتقدانه و موشکافانه را از خصوصيات مطالعه مفيد عنوان کرد و گفت: نوع مطالعه بايد موثر و مولد باشد و دارای خروجي علمي باشد چرا که مطالعه مولد منجر به يادگيري فعال مي شود که این خود نتيجه اي مهم در فرايند مطالعه است.

اسفندیاری با اشاره به اينکه برخي از کتاب هاي به جا مانده از گذشته ميراث فرهنگي کشور محسوب مي شود، اذعان داشت: کتاب حافظ انديشه و تفکرات انسان است تا طالبان علم را سيراب کند.

مطالعه همواره تنها راه رسيدن به دانش و علم

اسفندیاری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی با توسعه گسترده و حیرت آور فناوری های جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات مجازی در جهان، تالیف و انتشار سنتی کتاب و کتاب خوانی همانند روزنامه و روزنامه خوانی همچنان جایگاه و اهمیت و نقش خود را داراست، اظهار داشت: هیچکس نمی تواند مدعی شود که روش سنتی در سایه ی شیوه های جدید و مدرن اطلاع رسانی و کسب آگاهی قرار گرفته هرچند تکنولوژی جدید تحول عظیم و شگرفی در این عرصه ایجاد کرده است و کسی نمی تواند منکر این دگرگونی شود.

وی افزود: کتاب و کتابخوانی، هنوز در میان مخاطبان و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دارد و بخشی از سبد فرهنگی این اقشار را به خود اختصاص می دهد با اینکه نسل جوان به گردش در سایت های مجازی گرایش پیدا کرده اند ولی همین گردش خود در افزایش اطلاعات و آگاهی جوانان تأثیری شگرف دارد.

اسفندیاری اذعان داشت: نمی توان گفت که به دلیل وجود شبکه ارتباطی مجازی و اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، از علاقه جوانان به مطالعه کاسته شده است فقط شیوه مطالعه در آنها تغییر کرده است.

متولیان فرهنگی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در مسیر علاقه جوانان گام بردارند

وی با اشاره به اینکه فناوری های جدید به صورت جدی به کمک روش های سنتی آمده است، اظهار داشت: خانواده ها و متولیان فرهنگی می توانند برای ترغیب نسل جوان به کتاب و کتابخوانی خود را با پیشرفت تکنولوژی همراه ساخته و در مسیر علاقه جوانان گام بردارند.

اسفندیاری با بیان اینکه کتاب و انتشار مکتوب و سنتی آن، همچنان بر حضور و ایفای نقش جدی خود تاکید می ورزد، عنوان داشت: متولیان فرهنگی می توانند به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه با هدف بالا بردن آگاهی و اطلاعات مردم و سطح فرهنگ جامعه تلاش بیشتری کنند.

فرهنگ کتابخوانی باید از خانواده به جامعه راه یابد

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبري تاکيد فراواني به گرایش به کتاب خواني از سنین کودکی دارند، اظهار داشت: خانواده ها بايد کودکان را از دوران کودکي با فرهنگ کتاب و کتاب خواني آشنا کنند چرا که کتاب خواني بايد به محافل خانوادگي راه یابد.

وی عنوان داشت: فرهنگ کتاب خواني بايد از خانواده در جامعه راه پيدا کند چرا که جامعه تشکیل شده از همان افراد پرورش یافته در خانواده ها است.