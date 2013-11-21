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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸

گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

اشتون و ظریف دیدار کردند/ رایزنی ایران و 1+5 درباره ادامه مذاکرات

اشتون و ظریف دیدار کردند/ رایزنی ایران و 1+5 درباره ادامه مذاکرات

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از 6کشور روسیه،آلمان،چین،امریکا،انگلیس و فرانسه پیرامون نحوه ادامه مذاکرات با ایران با وزیرخارجه دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف دقایقی پیش در ژنو با هم دیدار کردند.

اشتون در این دیدار به نمایندگی از 6کشور عضو گروه 1+5 حاضر شده است.

در این دیدار قرار است طرفین در خصوص نحوه ادامه مذاکرات رایزنی کنند.

ظریف و اشتون روز چهارشنبه نیز در ناهار کاری سفیر ایران در ژنو شرکت کردند و علاوه بر این در مراسم افتتاحیه مذاکرات ایران  1+5 حضور یافتند.

عباس عراقچی پیش از دیدار اشتون و ظریف در جمع خبرنگاران گفت: ما با طرف مقابل مجددا وارد بحث در مورد مفاهیم شدیم و باید به اشتراکات برسیم.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: نحوه عملکرد طرف مقابل باعث شده سوء تفاهم هایی ایجاد شود.

عراقچی خاطر نشان کرد: برای رفع سوء تفاهم ها باید اطمینان حاصل کنیم که طرف مقابل با یک صدای واحد در مذاکرات شرکت می کند و زیاده خواهی در کار نخواهد بود و هر توافقی شود مجدد بحث ها باز نمی شود و توافق شود اصولی که مورد توافق مردم ایران است در مذاکرات رعایت می شود.

وی تاکید کرد: مذاکرات صبح امروز درباره مفاهیم مذاکراتی ادامه می یابد امیدواریم  هیأت ایرانی بعد از جلسه اول به این جمع بندی برسد که ورود مجدد به موارد محتوایی شروع شود.

معاون وزیر خارجه افزود:  امروز صبح خانم اشتون به نمایندگی از همه هیأت ها با آقای ظریف مذاکره می کند، مذاکره امروز بین آقای ظریف و اشتون است و خانم اشتون به نمایندگی از 6 کشور با ظریف مذاکره می کند.

عراقچی در پایان گفت: هنوز تصمیم نگرفته ایم راجع به چه متنی و چگونه مذاکره کنیم و ما هنوز وارد فاز جدی مذاکراتی در خصوص متن نشده ایم.

کد مطلب 2179544

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