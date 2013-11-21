حسین مهره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پایان رقابت تیم های حاضر در مسابقات فصل جاری لیگ تیراندازی مردان باشگاه‌های کشور تعیین کننده دو تیم صعود کننده به پیکارهای فصل آینده لیگ دسته اول این رشته ورزشی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دو تیم نیز به نمایندگی از قم در این رقابت‌ها شرکت کرده اند، اضافه کرد: تقریبا تکلیف تیم های راه یافته به مسابقات فصل آینده لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه های کشور مشخص شده است و امیدوارم در هفته چهارم میزبان خوبی از تیم های شرکت کننده باشیم.

رئیس هیئت تیراندازی استان قم اضافه کرد: قبل از اینکه میزبان مرحله چهارم باشیم، دیدارهای مرحله سوم پیکارهای لیگ دسته دوم تیراندازی مردان باشگاه‌های کشور در حالی قم به انجام رسید و میزبانی خوبی از تیم های مدعی صورت گرفت.

وی یاد آور شد: در هفته سوم لیگ تیراندازی دسته دوم باشگاه‌های کشور که به میزبانی تیم مقاومت در سالن تیراندازی شهید سلیمانی سپاه استان قم برگزار شد، تیم های مقاومت و هیئت استان قم با ترکیبی از تیراندازان بومی عملکرد خوبی داشتند.

مهره ساز افزود: در این مرحله از مسابقات تیم مقاومت بسیج قم با ترکیب رضا ملا صادقی، علی حیدری و مقصود تیمار در رشته تفنگ و علیمرادی، شاطریان و خدابنده در رشته تپانچه با تیم هیئت تیراندازی قم به رقابت پرداخت و در پایان موفق به کسب پیروزی شد.

وی ابراز داشت: در جدال حساس مقاومت بسیج قم با هیئت تیراندازی قم، مقاومتی‌ها در رشته تفنگ بادی در امتیاز 1649 با تیم هیئت تیراندازی قم تن به تساوی دادند، ولی در رشته تپانچه بادی تیم مقاومت بسیج قم با امتیاز 1622 موفق شد تیم هیئت تیراندازی قم را ببرد.

رئیس هیئت تیراندازی استان قم اضاف هکرد: در این هفته از رقابت‌ها به میزبانی باشگاه مقاومت بسیج قم، در رشته تفنگ تیم خراسان موفق شد تیم استان فارس را شکست بدهد در حالی که تیم استان فارس در رشته تپانچه تیم خراسان را از پیش رو برداشت.

وی عنوان داشت: همچنین شاطریان از تیم تیراندازی مقاومت بسیج استان قم در این هفته از رقابت‌ها با امتیاز 559 مقام اول در رشته تپانچه را از آن خود کرد و حالا قرار است بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون تکواندو کشورمان دیدارهای هفته چهارم مسابقات فصل جاری لیگ دسته دوم تیراندازی مردان باشگاه های کشور در نخستین روز آذر ماه به میزبانی هیئت تیراندازی قم در سالن شهید زین الدین مجموعه ورزشی میثم قم به انجام برسد.

