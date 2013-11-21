تیم ستاره شهرداری یاسوج نباید افول کند/ لزوم حمایت مسئولین از تیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی چهارشنبه شب در دیدار بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال شهرداری یاسوج اظهار داشت: آنچه انسان را از قبل محکوم به شکست می کند، یأس است.

وی بیان کرد: ایجاد روحیه امید و شجاعت بخشیدن می تواند انسان را همیشه ثابت قدم نگه دارد.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: وقتی انسان دست به انتخابی درست می زند نباید واهمه ای نسبت به هیچ چیز در آینده داشته باشد.

وی خطاب به بازیکنان تیم شهرداری گفت: هیچ وقت نباید احساس کرد تمام پل ها خراب شده و فرجی در کار نیست بلکه باید لحظه به لحظه برای رسیدن به هدف تلاش کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: باید به همدیگر روحیه داد و بیان برخی مشکلات از قبل تیم را محکوم به شکست می کند.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: برخی تیم ها اسپانسرهای خوبی دارند اما این هزینه های هنگفت هم دردی از این تیم ها دوا نکرده است.

وی عزم و اراده و همدلی و هماهنگی را رمز پیروزی در میادین ورزشی عنوان کرد و گفت: تیم ها پرستاره هم اگر متحد و همدل نباشند محکوم به شکست هستند.

وی با بیان اینکه ستاره ها کاری نمی کنند بلکه تیم باید ستاره باشد، افزود: تیم شهرداری در فصل قبل ستاره نداشت اما خود ستاره بود.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: القای یأس به تیم و تکرار برخی مشکلات در جمع بازیکنان موجب خاموش شدن این ستاره خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشکلات تیم بدون اینکه به بازیکنان گفته شود باید از سوی مسئولین رفع شود.

وی تصریح کرد: تیم ستاره نباید احساس کند که مشکلات دارد آن را از پای در می آورد زیرا این تیم مردم استان است و توقع می رود همه آن را یاری کنند.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه غرور و ناامیدی انسان را از حرکت باز می دارد، اظهار داشت: انسان مغرور چون فکر می کند به هدف رسیده دست از حرکت بر می دارد و انسان مایوس چون نا امید است دست از تلاش بر می دارد.

وی بر دوری تیم از غرور و ناامیدی تاکید کرد و گفت: به نوبه خود از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات تیم و موفقیت آن فروگذاری نخواهم کرد.

در ابتدای این دیدار نیز عضو شورای شهر یاسوج به بیان پاره ای از مشکلات تیم پرداخت.

هدایت اکبری گفت: این تیم به رغم شایستگی ها و ظرفیتهای بالای خود در فصل گذشته به دلیل کمبود امکانات نتوانست به لیگ برتر صعود کند.

وی اظهار داشت: این تیم هم اکنون از بحران ها را پشت سرگذاشته اما برخی حاشیه سازان به دنبال عدم نتیجه گیری تیم هستند.

وی تصریح کرد: شهرداری تیم را با چنگ و دندان حمایت می کند اما سایر مسئولین نیز باید به کمک تیم بیایند.