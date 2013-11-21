واگذاری بیش از 3 هزار انشعاب آب در امور آبفای زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رستمی به واگذاری انشعاب فاضلاب هم اشاره کرد و افزود : در سال جاری هزار و 807 مورد انشعاب فاضلاب واگذار شده است .



وی در خصوص تولید آب شرب هم گفت : بیش از 22 میلیون متر مکعب آب شرب برای مصرف شهروندان زنجانی تولید شده است.



مدیر امور آبفای زنجان تصریح کرد : 365 مورد حوادث شبکه توزیع آب و 2 هزار و 38 مورد حوادث انشعابات آب رفع شده است .



رستمی به شستشوی شبکه فاضلاب هم اشاره کرد و گفت : در 6 ماه نخست سال 108 هزار متر شستشوی شبکه فاضلاب داشتیم که این میزان در مدت مشابه پارسال 104 هزار متر بوده که بیش از 3 هزار متر افزایش داشته است .



وی اتفاقات شبکه فاضلاب را 14 مورد و اتفاقات انشعابات فاضلاب را 31 مورد عنوان کرد .



مدیر امور آبفای زنجان از سم پاشی منهول ها در 6 هزار مترخبر داد و افزود : در این مدت بیش از هزار متر نیز اصلاح شبکه شده است مجموع اتفاقات آب 2 هزار و 398 مورد اعلام کرد.

اجرای بیش از 200 متر شبکه فاضلاب شهری در امور آبفای شهر ابهر

مدیر امور آبفای شهر ابهر گفت : در شش ماه نخست سال جاری 272 متر شبکه فاضلاب شهری در این شهرستان اجرایی شده است .

داود رستمخانی به اجرای توسعه شبکه آب نیز اشاره کرد و افزود : اجرای شبکه به طول 1560 متر با قطر لوله 110 میلیمتر ، 630 متر با قطر لوله 200 میلیمتر ، 3000 متر با قطر لوله 160 میلیمتر و 50 متر با قطر لوله 50 میلیمتر انجام شده است .



وی همچنین از ترمیم اتفاقات شبکه آب به تعداد 920 مورد نیزخبر داد وگفت : در نیمه نخست سال 292 مورد تعمیر و احداث دریچه و 1 مورد ویدئومتری چاه محقق شده است .



مدیر امور آبفای شهر ابهر ادامه داد : در شهرستان ابهر در این مدت 722 مورد فروش انشعاب آب و 204 مورد فروش انشعاب فاضلاب صورت گرفته است .



رستمخانی در ادامه به تبدیل انشعابات غیرمجاز هم اشاره کرد و گفت :در مدت 6 ماه نخست سالجاری 55 انشعاب غیر مجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است.