مدير كل جدید دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيدعلي اكبر پرويزي؛ استاندار خراسان شمالي در يكي از نخستين انتصاب هاي خود، محمدرضا موفق را به عنوان مديركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری منصوب كرد.

موفق جايگزين احمد حسن زاده جوشقان شده است، حسن زاده مهر ماه سال 91 از سوي محمود احمدی بیغش؛ استاندار سابق خراسان شمالي به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی منصوب شده بود.

محمدرضا موفق؛ مديركل جديد دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی پيش از اين معاون غلامحسين آرام؛ اولين فرماندار بجنورد در دولت نهم بود و پس از انتصاب آرام به عنوان فرماندار اسلامشهر در مرداد ماه سال 89، به همراه وي به اين شهرستان رفت.

او تا پيش از انتصاب به عنوان مديركل جديد دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان شمالي، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداري اسلامشهر بود.

استاندار خراسان شمالي در حكم انتصاب موفق به اين سمت جديد آورده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده، جنابعالی به موجب این ابلاغ، به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل منصوب می‌شوید.

در بخش ديگري از اين حكم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، در جهت تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در سایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) و در راستای اهداف و سیاست‌های متعالی دولت تدبیر و امید و در حیطه وظایف محوله و قانونی برای خدمت صادقانه به مردم موفق و موید باشید.

