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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

حسابی:

جای 300 رشته نوین در دانشگاه های کشور خالی است

جای 300 رشته نوین در دانشگاه های کشور خالی است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت امناء بنیاد دکتر حسابی گفت: از میان رشته های نوین دانشگاهی ، 300 رشته تحصیلی را در کشور نداریم در حالی که ماهنوز به فرزندانمان توصیه می کنیم در رشته های مهندسی مکانیک و پزشکی و... تحصیل کنند در حالیکه کشورهای پیشرفته به دنبال رشته های نوین هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، مهندس ایرج حسابی شامگاه چهارشنبه در همایش علمی- انگیزشی با رویکرد کنکور در شهرستان علی آباد کتول افزود: ما باید علوم جدیدی را در رشته های تحصیلی فرزندانمان قرار دهیم و درکنار رشته های نوین ، ابزار در اختیارشان بگذاریم.

وی با بیان این که باید امکانات فرهنگی و تحقیقاتی را در اختیار نسل جوان بگذاریم ، تاکید کرد : نباید صرفا به یاد گیری در سر کلاس درس اکتفا کنیم بلکه باید در کنار هر مدرسه یک آزمایشگاه بسازیم.

وی با اشاره به بی توجهی به اندیشمندان و نخبگان و اشتغال آنها در کشورهای دیگر گفت : برای اینکه خودکفا شویم و به خرید خارجی محتاج نباشیم باید امکانات را برای پیشرفت فرزندان کشورمان فراهم کنیم تا در همین مملکت خودمان یافته های بزرگ را به فعل صنعتی تبدیل کنند.

حسابی در ادامه گفت : برای نسل جوان  باید پارک های تکنولوژی و فناوری ایجاد کنیم و شرایط ورود به این پارکها را هم آسان کنیم  و وقتی وارد این پارک ها شدند با آنها مدارا کنیم و کمک کنیم تا کنکور برایشان یک معمای حل ناشدنی و یک غول ساخته نباشد.

وی با بیان اینکه یادمان باشد که پروفسور حسابی برای آموختن زبان آلمانی 38 سال زبان آلمانی خوانده است، تاکید کرد : اصولا کنکور را نباید زیاد گنده فرض کنیم ، ممکن است انسان قبول هم نشود مهم نیست، دوبار بخواند وتلاش کند.

رئیس هیئت امناء بنیاد دکتر حسابی، در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت : از وصایای دکتر حسابی این بود که تلاش کنیم تا بچه های ما با سرمایه های ملی مانند ، شاهنامه فردوسی ،دیوان حافظ ، بوستان وگلستان سعدی آشنایی کامل داشته باشند زیرا حاصل 10 هزار سال تمدن ایران در این چهار کتاب است.

کد مطلب 2179555

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