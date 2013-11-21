قتل مرموز جوان عکاس در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه 28 آبان امسال دختر جوانی در تماس با پلیس از قتل برادرش خبر داد.در ادامه تیمی از ماموران همراه بازپرس ویژه قتل در محل جنایت در خیابان مجاهدین اسلام حاضر شدند.

تیم جنایی با جسد ستار 27 ساله در حالی که لباسی به دور گردنش گره زده شده بود روبرو شدند.

خواهر مقتول که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود در بازجویی ها گفت: من و برادرم به تنهایی در این خانه زندگی می کردیم. من در یک شرکت مشغول به کار بودم و برادرم نیز عکاسی می کرد. امروز ساعت 5 بعدازظهر با برادرم تماس گرفتم که او با حالتی مضطرب گفت که در خانه حضور دارد . وقتی علت اضطرابش را پرسیدم ادعا کرد میهمان دارد و حالش خوب است. ساعت 7 بعدازظهر به خانه آمده و با جسد برادرم روبرو شدم.

بررسی صحنه جنایت نشان می داد عامل یا عاملان قتل با مقتول آشنایی داشته و بدون هیچ مقاومتی وارد خانه شده بودند. از سوی دیگر به هم ریختگی وسایل خانه و سرقت نشدن اشیاء با قیمت نشان می داد قاتلین در جستجوی وسیله ای در خانه بودند. از سوی دیگر پزشکی قانونی پس از معاینه جسد علت مرگ را خفگی اعلام کرد.

پس از تحقیقات مقدماتی جسد با دستور قاضی جمشیدی بازپرس ویژه قتل تهران به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از ماموران تجسس برای شناسایی هویت عاملین این جنایت و انگیزه آنها از قتل را آغاز کردند.