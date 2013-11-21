برنامه ریزی برای مراسم های مذهبی زمینه ساز نهادینه شدن فرهنگ عاشوراست

حجت الاسلام محمد رضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در جلسه ای که با شوراهای هیئات های مذهبی و کانون مساجد برگزار شد تاکید شد، برای مراسم های مذهبی که در سراسر استان و شهرستان ها برگزار می شود با برنامه ریزی همراه باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: با برگزاری هرچه بهتر مراسم های مذهبی در ماه محرم می توانیم امیدوار باشیم که جوانان به سوی فرهنگ محرم و عاشورا کشیده می شوند.

معینی تاکید کرد: در این راستا جلسات ماهانه با موضوعات، بررسی طرح های فرهنگی و قرآنی، بررسی وضعیت هیئات های مذهبی، بازدید از روحانیون و خانه های عالمان و برگزاری مسابقات تلاوت و تفسیر و تجهیز سالن های اجتماعات اداره برگزار خواهد شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج در پایان افزود: در این جلسات، کارشناس امور فرهنگی و تبلیغی اداره، کارشناس اداری مالی اداره، متصدی کانون قرآن و رابط خبر اداره تبلیغات اسلامی البرز گزارشات خود را از حوزه کاری خود ارائه کنند تا در پیشبرد اهداف سریعتر حرکت کنیم.