کتاب نخستین معجزه پیامبر اسلام است/ تقدیر از فعالان برتر کانون های پرورش فکری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ابراهیمی صبح پنجشنبه در همایش استانی کتاب و کتابخوانی که در سینما کانون همدان برگزار شد اظهار کرد: در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم ایران کتاب مورد توجه بسیاری قرار دارد و یکی از شواهد این امر نیز نزول کتاب قرآن بر پیامبر اسلام به عنوان بزرگترین معجزه است.

وی با بیان اینکه کتاب راه رستگاری و رسیدن به سعادت است افزود: کتاب برای خداوند بسیار مهم است به گونه ای که در قرآن به قلم به عناون ابزار نوشتن کتاب قسم یاد کرده است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان بیان کرد: در تاریخ و تمدن ایران زمین نیز به کتاب و کتابخوانی اهمیت ویژه ای داده شده است و در حملاتی که توسط کشورهای دیگر به ایران می شده اولین اقدام اتش زدن کتابخانه ها بوده است چرا که دشمنان ما از کطالعه و کتب ما ضربه های سختی خورده اند.

پرویز ابراهیمی کتاب را یکی از راه های موثر برای رسیدن به تفکر و خردورزی دانست و گفت: تمامی پیشرفت های بشر در جوامع مختلف حاصل توجه آن ها به کتاب و کتاب خوانی بوده است.

تاثیر کتابخوانی در مسائل اجتماعی و فرهنگی غیر قابل انکار است

وی با بیان اینکه تاثیر کتاب و کتابخوانی در رشد اجتماعی و فرهنگی مردم غیر قابل انکار است تاکید کرد: برای انتقال صحیح فرهنگ به نسل های بعد کتاب میتواند راه بسیار موثری باشد

ابراهیمی با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان علیه کشور در سال های اخیر افزود: تنها راه مقابله منطقی با این هجمه ها مطالعه و افزایش سطح اگاهی جامعه است.

وی گفت: طبق آمارها در سال 76 هر ایرانی تنها 6 دقیقه در روز مطالعه داشت اما این آمار در سال 89 با 18 دقیقه رسیده است که نشان از رشد فرهنگی کشور دارد اما با این وجود تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

وی کتاب را موجب رشد و پویایی در جامعه دانست و ادامه داد: طبق سفارش رهبر معظم انقلاب باید کتاب در سبد خرید خانواده های قرار گیرد.

وی اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از تمامی ظرفیت خود در جهت ترویج فرهنگ متابخوانی استفاده می کند.

اجرای سرود، نمایش، پخش نماهنگ و رونمایی از کتاب اسم عروسکی نوشته بهناز ضرابی زاده از دیگر برنامه های این همایش بود.

در پایان با اهدا لوح و هدایا از تعدادی از برترین های عرصه کتاب و کتابخوانی کانون های شهرستان همدان تجلیل شد.