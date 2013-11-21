برگزاری مسابقات انتخابی تکواندو زنجان در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خدایی افزود:دوشنبه 4آذر مسابقات انتخابی تکواندو رده سنی نوجوانان و بزرگسال در خانه تکواندو با حضور ورزشکارانی از زنجان، خرمدره ،خدابنده وابهر در وزن های آزاد برگزار می شود.



رئیس هیات تکواندو استان زنجان افزود:تا کنون دررده سنی نوجوانان حدود 80 نفر و در بزرگسال 25 نفر ثبت نام کننده داشته ایم که هدف از این مسابقات در بخش نوجوانان، اعزام برترین های استان به رقابتهای قهرمانی کشور است که در 12 آذر انجام می گردد.

اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی به مناسبت هفته پارالمپیک در زنجان

به مناسبت هفته پارالمپیک برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی برای گرامیداشت این ایام و اهمیت دادن به قشر معلولین برگزار می شود.

در این جلسه مدعوین به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که مقرر شد تا به مناسبت هفته پارالمپیک که از 7 تا 13 آذر ماه می باشد برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی برگزار شود.



قرار شد در این جلسه که به ریاست مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، مسئولین از پیشکسوتان و قهرمانان پارالمپیک دیداری داشته باشند و با حضور این نفرات و قهرمانان دیداری با خانواده معظم شهدا را در برنامه کاری خود داشته باشند .



غبار رویی مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان ، بازدید از آسایشگاههای معلولین ، سخنرانی یکی از قهرمانان پارالمپیک در نماز جمعه از دیگر برنامه های این ستاد باشد.



حضور قهرمانان و پیشکسوتان در تعدادی از مدارس،معرفی دانش آموزان معلول به هیأت جهت استعدادیابی ،برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشکده تربیت بدنی جهت آشنایی با جنبش پاراالمپیک از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور نهادینه کردن این روز و همچنین آشنایی نسل های جدید با این قشر از جامعه است.



در این نشست همچنین مقرر شد تا به منظور رسیدگی و تامین رفاه معلولین تمهیدات بیشتری به منظور رفاه این نفرات صورت گیرد که مهم ترین آن تعبیه باجه خودپرداز بانک ها ، کیوسک تلفن همگانی ،اختصاص مسیر تردد ویژه معلولین و نامگذاری یکی از پارک ها یا خیابان یا میدان یا کوچه ها به نام پارالمپیک بود.

در روز 13 آذر برنامه و جشن ویژه ای در سالن سرپوشیده مجموعه ولیعصر(عج) برای این قشر از جامعه برگزار شود.