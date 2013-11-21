به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی با وی که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء انجام شد، با اشاره به اهمیت حج، گفت: حکومت اسلامی باید حج را اقامه کند و این امر به دلیل محدویت‌های اعمال شده برای ائمه(ع) مقدور نبود.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات اخلاقی و دینی جامعه با اقامه حج حل می‌شود؛ البته تا نظم، وحدت و هماهنگی بین بعثه مراجع معظم تقلید، سازمان حج و دیگر مسئولین نباشد، این کار ممکن نخواهد شد.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه مستضعفین و عموم مردم، ستون حج را بر شانه دارند، یادآور شد: پابرهنگان و ضعفا صاحبان اصلی حج می‌باشند و آنان هستند که پیام جهانی حج را درک کرده، آن را به جامعه منتقل می کنند.

وی همچنین به موضوع مناسک حج پرداخت و افزود: بر علما و اندیشمندان دینی لازم است که در خصوص حج، فتاوای جهانی دهند و در فتاوای خود مسائل، مشکلات و کثرت فراوان حجاج در سال های اخیر را مد نظر داشته باشند، تا حجاج بیشتری امکان تشرف به حج را پیدا کنند.

آیت الله جوادی آملی معضل اساسی جهان اسلام را عدم وحدت و وجود تفرقه در میان مذاهب اسلامی دانسته و اذعان داشت: علمای مذاهب اسلامی باید برای ایجاد وحدت میان مسلمان به صورت جدی اقدام کنند و در مرحله اول، با دقت به موضوع دشمن شناسی بپردازند.

وی تاکید کرد: صهیونیسیم و آمریکا با همه مذاهب اسلامی و اصل اسلام دشمن هستند و اگر امروز از برخی گروه ها حمایت می کنند، فردا نوبت دشمنی با آنان خواهد بود.

به گزارش مرکز خبر حوزه، در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی به ارائه گزارشی از حج امسال پرداخت.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری، حج امسال را از نظر برقراری ارتباطات بین المللی با مسئولین دیگر کشورها، همکاری و تعامل با بعثه مراجع عظام تقلید و ارائه خدمات بهتر و گسترده تر به زائران بیت الله الحرام، بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

