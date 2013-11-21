شهید انصاری سنگربان اعتلای معارف اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله علیرضا اعرافی آمده است: خبر شهادت روحانی وارسته حجت ‌الاسلام والمسلمین آقای ابراهیم انصاری - رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان - که در سنگر اعتلای فرهنگ و معارف اصیل اسلامی - ایرانی به فیض رفیع شهادت نائل گشت، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه پیام خود عنوان کرده است: اینجانب شهادت این عالم فاضل را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و خانواده ایشان تسلیت گفته و برای آن مجاهد شهید علو درجات و برای بازماندگانش اجر اُخروی و صبر از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

