4 مدرسه در شهرکهای جدید الاحداث زنجان در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر،امیر نظری افزود:با پي گيري هاي به عمل آمده درراستاي اجراي ماده18قانون شوراهاي آموزش وپرورش4آموزشگاه با زيربناي6080متر مربع و51 كلاس درس با اعتباري بالغ بر42ميليارد ريال در شهركهاي جديدالاحداث زنجان توسط شركت تعاوني هاي مسكن احداث گرديده ويادر حال ساخت است.



وی اظهار داشت:ماده18قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي اشعار مي دارد كه احداث كنندگان شهركهاي جديدالاحداث اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي، مكلفند همزمان با تهيه وآماده سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني به تناسب تعداد وسطح زيربناي اين گونه واحدها نسبت به احداث وتحويل فضاي آموزشي وپرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف تحصيلي براساس استانداردهاي مصوب به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه ساخت به سازمان نوسازي وتجهيز مدارس اقدام نمايند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:اين موضوع در ساليان قبل مغفول مانده بود كه در چهار سال گذشته با طرح موضوع بصورت مكرر در جلسات شوراي آموزش وپرورش استان با رايزني هاي جدي وپي گيري هاي بعمل آمده يك پروژه بصورت كامل در شهرك غرب زنجان با15 كلاس درس با زيربناي2000متر مربع با اعتباري بالغ بر 13ميليارد ريال توسط شركت تعاوني مسكن شهرك مذكور احداث ومهر ماه1392 تحويل آموزش وپرورش شده است. يك پروژه نيز در شهرك انديشه با12 كلاس درس با زير بناي 1500 متر مربع وبا اعتبار(طبق قرارداد)11ميليارد ريال با پيشرفت فيزيكي 65درصد در دست احداث مي باشد.



نظری تاکید کرد: دو پروژه ديگر نيز اخيرا در گلشهر كاظميه زنجان هر يك با 12 كلاس درس با زيربناي 1300 متر مربع وبا اعتباري بالغ بر18ميليارد ريال در حال ساخت مي باشد كه اين دو پروژه طبق قرارداد در مهر ماه1393 تكميل وتحويل اداره كل آموزش وپرورش استان خواهد شد.

کسب رتبه اول در محور استقرار و توسعه الکترونیک توسط شرکت آبفا زنجان

در ارزیابی عملکرد سال 91 در استان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان رتبه اول در محور استقرار و توسعه دولت الکترونیک در بین 61 دستگاه اجرایی را کسب کرد .

مسلم پور نصرت افزود: شرکت در بین 61 دستگاه اجرایی رتبه 14 را کسب کرد و همچنین این رتبه بدون احتساب تفاوت امتیاز ناشی از عدم تحقق هدف برای شاخص هدر رفت آب، به رتبه 7 در استان ارتقا می یابد.



وی اظهار داشت: رتبه شرکت در سال قبل(1390) در بین 53 دستگاه اجرایی 38 بود.



مدیر عامل شرکت آبفا شهری زنجان گفت: شاخصهای دارای رتبه اول کشوری همایش مدیران ارشد در کشوررا مطلوبیت پورتال اینترنتی ، مطلوبیت نمونه های میکروبی، مطلوبیت آزمونهای کلرسنجی، میزان بروز خطا در صدورقبوض، متوسط زمان واگذاری انشعاب آب ، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب فروش رفته، قیمت تمام شده هرمترمکعب آب تامین شده ، زیان هرمترمکعب آب، نرخ تشکیل سرمایه، میزان تفکیک انشعابات خانگی، مدیریت و کنترل کالا، بیمه وسایل و تجهیزات در دست بهره برداری و بکارگیری ظرفیت جوانان در حوزه های مدیریتی عنوان کرد .



پورنصرت در ادامه به رتبه شرکت آبفای استان زنجان در شاخصهای همایش مدیران ارشد وزارت نیرو هم اشاره کرد و گفت : شرکت آبفای زنجان در شاخص مستند سازی فرآیندها رتبه دوم، درمحور تامین ایمنی محیط کار رتبه سوم ، شاخص سرانه روزهای مرخصی استعلاجی ناشی از حوادث در سال رتبه چهارم ، شاخص جذب نیروی انسانی رتبه پنجم ، شاخص های مشارکت زنان در مدیریت شرکت و شاخص کفایت نیروی انسانی رتبه هفتم ، شاخص های تحقق برنامه افزایش ظرفیت تامین آب ، شاخص ساماندهی نیروهای شرکتی و شاخص استقرار سیستم های عمومی مکانیزه یکپارچه رتبه هشتم و شاخص پایش بهداشت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب رتبه نهم ، را کسب کرده است.



