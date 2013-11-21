حجت‌الاسلام والمسلمین رضا زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از عرصه‌های فعالیت‌های گروهی قرآن، تشکیل گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی توسط جوانان پرشور این مرز و بوم است، اظهار داشت: برگزاری مسابقات در این زمینه می‌تواند تجلی‌گاه پیوند هنر و متون اصیل اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه تلاوت گروهی آیات قرآن کریم، مجال پیوند دل‌های جوانان دلباخته قرآن و عترت است، تصریح کرد: در اجرای ابتهالات و قرائت همراه با تضرع ادعیه و مناجات‌های پرسوز که همچون گنجینه‌ای گرانبها در میان ماست و اذان نیز که شعار مسلمانان و دربردارنده بلندترین مفاهیم توحیدی است، زینت‌بخش این رقابت‌ها است.

هدف از برگزاری این سری مسابقات را ایجاد انس با قرآن کریم و آشنایی با فضائل اهل بیت است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان هدف از برگزاری این سری مسابقات را ایجاد انس با قرآن کریم و آشنایی با فضائل اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، توجه دادن افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به معارف قرآن و اهل بیت(ع)، ایجاد رقابت سالم در بین جوانان و نوجوانان در زمینه مسابقات قرآنی و تواشیح و شناسایی نخبگان و فعالان در عرصه تواشیح و اذان و ابتهال در استان همدان دانست.

به گفته وی، ارتقای سطح اذان‌گویی، ابتهال، مدیحه‌سرایی و همخوانی در سطح استان‌ها و توسعه و گسترش آن در جامعه و ایجاد انگیزه در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در راستای تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات در استان است.

حجت الاسلام زین العابدینی با بیان اینکه ثبت نام این سری مسابقات شروع گشته و علاقه مندان می توانند به ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان ها مراجعه نمایند افزود: با توجه به اهمیت بخش مدیحه‌سرایی، انتخاب متون قوی با محتوای غنی مفاهیم اسلامی و استفاده از اشعار ناب شعرای نامدار و معتبر (عرب زبان) مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به بخش مدیحه سرایی؛ قرآن، مناجات، مدح پیامبر گرامی اسلام(ص)، مدح و ثناء چهارده معصوم(ع)، حضرت زهرا(س)، حضرت زینب(س)، حضرت عباس(ع) و مباحث اعتقادی مانند توحید، عل، نبوت، معاد، امامت و شعائر و فروع اسلامی مانند نماز، روزه و جهاد در راه خدا و ماه ها و مناسبت های مذهبی و آئینی مانند رمضان، مبعث، عید قربان و غدیر و نیز موضوعات مرتبط با شعار سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و موضوعات مرتبط با بیداری اسلامی مانند وحدت اسلامی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی را از موضوعات پیشنهادی در این بخش از مسابقات دانست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان تصریح کرد: گروه‌ها می‌توانند در راستای تهیه متون به اشعار دعبل خزایی، فرزدق، کمیت، صفی‌الدین حلی، جواهری، دیوان اشعار شاعران نامدار ایرانی، محتشم کاشانی و نیز دیوان اشعار شعرای فصیح معاصر عرب زبان و فارسی زبان مراجعه كنند.

حجت الاسلام زین العابدینی با اشاره به بخش همخوانی قرآن کریم، انتخاب موضوع در این قسمت با گروه ها بوده و محدودیت خاصی ندارد.

برگزاري بخش ويژه مسابقه ابتهال و دعا

وی با اشاره به بخش مسابقه ابتهال و دعا نیز گفت: در این بخش شرکت‌کنندگان باید با توجه ویژه به متون با محتوای غنی مفاهیم اسلامی و انتخاب اشعار ناب شعرای نامدار و معتبر (عرب زبان) در موضوعات مشخص شده به رقابت بپردازند.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان ادعیه و مناجات‌های مأثوره به ویژه فرازهای منتخب از صحیفه سجادیه و جامعه کبیره، مناجات منظوم حضرت علی(ع) و صحیفه حضرت زهرا(س) و اشعار شعرای نامدار و معتبر(عرب زبان) در مدح اهل بیت(ع) یا مسائل اعتقادی ( ولایت، انتظار) از موضوعات بخش ابتهال و دعا است.

وی در پایان با اشاره به بعضی از ضوابط فنی مسابقات افزود: مسابقات تواشیح فقط در قسمت بزرگسالان برگزار می گردد و نیز قطعات همخوانی و مدیحه سرایی نباید از 30/6 دقیقه کمتر و از 30/7 دقیقه بیشتر باشد و گروه ها نباید از 5 نفر کمتر و از 6 نفر بیشتر باشند.