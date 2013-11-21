به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه دولت به بخش اشتغال و تولید اهتمام ویژهای دارد، ابراز داشت: بحث رسیدگی به اقشار پائینی و اشتغال از دغدغههای اصلی دولت است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعاونیها یکی دیگر از اموری هستند که به وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی ارتباط دارند، ابراز کرد: تعاونیها باید در بخش اقتصاد فعالیت کنند ولی متاسفانه در سالهای گذشته به یک امر تزئینی تبدیل شده و نقش زیادی در اقتصاد نداشتند در حالی که در قانون اساسی نیز به فعالیت تعاونیها اشاره شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت دیگر این وزارتخانه که مربوط به بخش درمان و مسائل مربوط به بیمه است، اشاره و ابراز کرد: صندوقهای بیمه درست تدبیر نشده و امروز دولت بدهکاری زیادی به صندوقهای بیمه دارد و وضع اداره بیمه وضع مناسبی نیست ولی ما با تدبیر در حال اداره این بخش هستیم.
وی در ادامه به بخش درمان نیز اشاره کرد و گفت: در حال بررسی این بخش هستیم تا به نوعی اگر بتوانیم در آینده بودجه آن را تامین کنیم شاید مسئله درمان را تا حدود زیادی در این دولت حل کنیم.
ربیعی افزود: امروز بر اساس گفتهها تناسب این است که 30 درصد از هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت شود ولی متاسفانه گاهی برخی از مواقع 60 درصد از جیب بیمار پرداخت می شود و بنا داریم بتوانیم 60 درصد را به حداقل برسانیم و خرج بیمار از جیب وی به حداقل برسد.
وی در ادامه به وضعیت نامناسب در بخش بیکاری اشاره و گفت: برخی آمارها از بیکاری بین سه و نیم و پنج و نیم میلیون خبر میدهد و در این بین بیکاری تحصیل کردهها بالا است و نزدیک به 45 درصد از تحصیل کردهها بیکار هستند.
رشد اقتصادی منفی پنج در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رشد اقتصادی منفی پنج اشاره و گفت: اگر همت کنیم بتوانیم ظرف یکسال این رقم را به صفر و یا 1.2 برسانیم کار بسیار بزرگی انجام شده است.
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