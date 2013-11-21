خبرگزار مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: 25 آبان تا سوم آذرماه را هفته کتاب اعلام کرده‌اند. روزهای گذشته، روزهای پرخبری در این زمینه بوده؛ معاون فرهنگی نخستین نشست مطبوعاتی خود را در این هفته برگزار کرده و جشنواره‌های کتاب نیز طی این روزها، برگزیدگان خود را معرفی کرده‌اند. برای مثال، نویسندگان، مترجمان و ناشران برگزیده بیستمین دوره کتاب سال دانشجویی کشور وچهارمین دوره کتاب سال قرآنی، 28 آبان ماه معرفی شدند.

همچنین یازدهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر در پنجمین روز از هفته کتاب، طی مراسمی که با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد اللهیاری دبیر بیست و یکمین دوره هفته کتاب در پژوهشکده فرهنگ و هنر معماری برگزار شد، برگزیدگان خود را معرفی و از آنها تجلیل کرد.

خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر این دوره از جشنواره کتاب و رسانه برتر انتخاب شد و کمال صادقی خبرنگار گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر، رتبه دوم بخش مصاحبه این جشنواره را به خود اختصاص داد.

نشر چشمه، دوباره فعال می‌شود/ دولت‌آبادی افتخار ایران است

سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: اعتقادی به بولتن‌سازی در مورد کتاب‌ها ندارم چرا که اساسا تقطیع جواب نمی‌دهد. حتی قرآن کریم را هم اگر تقطیع کنید، تبدیل می‌شود به یک کتاب ضالّه. چون هر پاراگراف آن در داخل یک متن، معنی می‌دهد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین ابراز امیدواری کرد کمیته حقوقی وزارت ارشاد در آینده بسیار نزدیک رای نهایی در خصوص وضعیت فعالیت انتشارات چشمه را رسما از طریق سایت این معاونت اعلام کند

صالحی از محمود دولت آبادی به عنوان یکی از مفاخر ادبیات ایران و خراسان یاد کرد و با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت رمان «زوال کلنل» این نویسنده که با گذشت بیش از یک سال از انتشار نسخه آلمانی آن، نسخه اصلی و فارسی آن هنوز مجوز نشر در ایران نگرفته است، تاکید کرد: نشر آثار ایشان هم در ایران افتخاری است برای ایران و فرهنگ فارسی زبان ما.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد پیشنهاد تشکیل 6 کارگروه مشترک میان این وزارتخانه و تشکل‌های نشر را برای حل مشکلات حقوقی حوزه کتاب، توزیع آن، تسهیلات حمایتی از صنعت نشر، تکریم ناشران، خرید کتاب و ارتقای دانش صنعت نشر، ارائه و تاکید کرد: کشتی آسیب دیده نشر را با کمک همه ناشران نجات می‌دهیم.

فرآیند ممیزی کتاب همانند مطبوعات به بعد از انتشار منتقل شود

هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برنامه بلندمدت خود را در مورد ممیزی کتاب رسماً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد. بر اساس طرح پیشنهادی، ناشران خواستار بسترسازی برای اجرای مطلوب اصل 24 قانون اساسی و مشخص کردن چهارچوب آن به منظور انتقال نظارت بر این امر از قوه مجریه به قوه قضائیه شده‌اند. به این ترتیب که فرآیند نظارت بر محتوای کتاب همانند مطبوعات پس از انتشار صورت گیرد.

بزرگان فرهنگ و هنر در تهران قایق‌سواری کردند

نمایش فیلم «قایق‌سواری در تهران» که به اندیشه‌ها و زندگی محمدعلی سپانلو شاعر معاصر ایرانی اختصاص داشت شب گذشته 28 آبان ماه در قالب برنامه‌های نمایش فیلم در سینماتک خانه هنرمندان برگزار شد و پس از آن جلسه بررسی این فیلم سینمایی با حضور امیر پوریا منتقد، صلاح‌الدین کریم‌زاده کارگردان فیلم، شهریار وقفی‌پور شاعر، بهرام شیردل معمار بین المللی و ... برگزار شد.

در این مراسم که هزمان با سالروز تولد سپانلو برگزار شده بود علاوه بر این شاعر معاصر افرادی چون احمد مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران، عباس کیارستمی، شهرام ناظری، شمس لنگرودی، سهیل محمودی، سیمین بهبهانی، اسدالله امرایی، نگار اسکندرفر، مهدی اخوت، لیلی گلستان، اندیشه فولادوند، میترا حجار و... حضور داشتند.

خبرهای پراکنده از گوشه و کنار

انتشارات سوره مهر همزمان با هفته کتاب چاپ صد و پنجاهم کتاب «دا» و چاپ چهل و چهارم کتاب «پایی که جا ماند» و چاپ پنجاه و نهم کتاب «نورالدین پسر ایران» را روانه بازار نشر کرد و اما حوزه بی‌الملل هم حوزه کم خبری نبود.

«النا پونیاتوسکا» نویسنده‌ای از مکزیک به عنوان برنده جایزه سروانتس در سال 2013 انتخاب شد. این جایزه که به نوبل ادبی اسپانیا هم معروف است، همچنین 125 هزار یورو (بیش از 168 هزار دلار) ارزش مالی‌ دارد.

پروفسور فستوس لیایی نویسنده مشهور نیجریایی در سانحه تصادف اتومبیل کشته شد. این نویسنده که در آثارش بیشتر به زندگی مردمان فقیر آفریقایی می‌پرداخت، در رمان تحسین شده «خشونت» بر زندگی جوانی به نام ایدمودیا تمرکز کرده بود که در فقر مطلق تلاش می‌کرد تا به حیات خود ادامه بدهد و سرانجام نیز با وجود همه سختی‌های محیط زندگی و طبیعت، به این موفقیت دست پیدا می‌کند.