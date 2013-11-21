35درصد اعتبارات تخریبی و بازسازی مدارس محقق نشده است

به گزارش خبرنگارمهر، «عطاءاله سلطانی صبور» صبح پنجشنبه در سفر دو روزه ی خود به استان گلستان که به منظور بررسی مشکلات بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی انجام شده ضمن بازدید از مدارس علی آباد کتول افزود: هدف از این سفر بازدید از وضعیت آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین بررسی وضعیت مدارس ،امکانات موجود در این حوزه ها است.

وی افزود : پس از بازدید میدانی از مدارس استان و بررسی مشکلات، کمبودها و وضعیت حوزه های مختلف آموزش و پرورش در جلسه ای که در مرکز استان تشکیل خواهد شد، پیش نویس تهیه شده مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سلطانی رتبه بندی معلمان را از موارد ضروری ارزیابی کرد وگفت: رتبه بندی از ضروریات است که الزاما باید اجرا شود و باعث ایجاد تحولات خوبی خواهد شد و پویایی در نیروهای آموزش و پرورش باعث ارتقاء در سطح ملی می شود.

سلطانی افزود: از بعد حقوقی تحقق قانونی آن به عهده ی مجلس است.

وی ادامه داد: رتبه بندی در دولت قبل آماده شده، اما نهایی نشده بود که دولت باید آن را نهایی و از طریق لایحه به مجلس ارائه نماید که انشاالله در سال آینده نهایی خواهد شد.

وی بابیان اینکه مطالبات و معوقات معلمان را مجلس پیگیری میکند ادامه داد: در خصوص سرانه هم یک مرحله واریز شده است که در جلسات آینده اختصاص داده خواهد شد.

وی در باره ی تغذیه ی رایگان گفت: در این رابطه و مباحث دیگری که در مدارس با آن روبرو هستیم در جلسه ی ای جداگانه بررسی های لازم انجام خواهد شد.