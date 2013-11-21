دفاع مقدس نمادی از همه ارزش های متعالی اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای ادوات استان فارس گفت: در دوران دفاع مقدس انقلاب و ارزش های انقلاب ما صادر شد چرا که تمامی ارزش ها در آن زمان به سوی ارزش های دینی بازگشت.

وی تصریح کرد: اگر دفاع مقدس نبود مفاهیم اسلامی امروز با این شکوه و جمال در دنیا به چشم نمی آمد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مقاومت غزه میوه شیرین دفاع مقدس است و امروز شاهدیم که در لبنان و دیگر کشورهای اسلامی چگونه مسلمانان در مقابل تمامی استکبار ایستادگی می کنند و به پیروزی می رسند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: ما برای اینکه انقلاب را در جایگاه واقعی خود همیشه ببینیم باید ارزش های دفاع مقدس را در جامعه احیا کنیم.

وی یادآور شد: دفاع مقدس به معنی دینداری، دین باوری، پیوند امت و امام، ایثار برای احیای ارزش ها و شناخت جبهه استکبار است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دفاع مقدس یعنی پیروزی اقتدار برآمده از وحدت اسلامی در مقابل اقتدار برآمده از دلار و سلاح است و این مهم وظیفه ما است که اقتدار را به زیبایی تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه مهمترین مسئولیت شیطانی استکبار تفرقه در دنیای اسلام است گفت: این که تفکر تکفیری ضد اسلامی دشمن با خون جوانان امت اسلام آغاز شده است نشان از دست ناپاک صهیونیست ها و نظام سلطه ای است که از آستین جریان الحادی خارج شده و یک عقبه طولانی چند دهه ای دارد.

حجت الاسلام ابوترابی افزود: آن چه که مهم است انسجام موجود در ملت ایران با وجود مذاهب و گرایش های مختلف است که مورد اهمیت قرار دارد.

وی ادامه داد: باید صفوف امت اسلام را منسجم و هماهنگ تر از گذشته قرار دهیم چرا که با این وحدت است که دشمنان در طول سالیان متمادی در مقابل امت اسلام شکست خوردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استکبار هیچگاه به اتحاد نمی رسند گفت: جبهه کفر هیچگاه یک صف متشکل و هماهنگ نیست و همیشه دچار اختلاف است زیرا درندگانی برای محافظت از خود در مقابل درندگان دیگر در کنار هم نشسته اند.

وی تاکید کرد: 1+5 هیچگاه یک جمع هماهنگ و متشکل نیست و در مقابل آنها یک کشوری قرار دارد که اتحاد و همدلی امت اسلام را در جهان توسعه داده و تمامی این اتحاد نیز الهام گرفته از آموزه های دینی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد: اصل اتحاد و همدلی دنیای اسلام برگرفته از ولایت مطلقه فقیه و وجود چنین بزرگواری اتحاد را به همراه آورده است.