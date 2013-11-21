  1. استانها
  2. البرز
۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۷

در هفته بسیج/

دو پایگاه بسیج در آسارا افتتاح می شود/ برگزاری جشنواره آشپزی خواهران بسیجی

دو پایگاه بسیج در آسارا افتتاح می شود/ برگزاری جشنواره آشپزی خواهران بسیجی

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا از برگزاری جشنواره آشپزی خواهران بسیجی و افتتاح دو پایگاه بسیج طی هفته بسیج در این بخش خبر داد.

محسن محمدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه هفته بسیج اظهار داشت: با توجه به شرایط خاصی که در منطقه داریم لازم است تمام تلاشمان را به کار گیریم و هفته بسیج را با برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار کنیم.

وی با اشاره به ویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در بخش آسارا گفت: برگزاری همایش حماسه حضور، سرکشی از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان، غبارروبی و عطر افشانی قبور شهدا از مهم‌ترین برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته است.

محمدی افزود: در این هفته برنامه  ویژه ای تحت عنوان جشنواره آشپزی خواهران بسیجی در روز سه شنبه پنجم آذرماه در محل مجتمع شهید عباسپور بخش برگزار خواهد شد.

بخشدار آسارا یادآور شد: طی این هفته دو پایگاه بسیج نیز در روستاهای بخش افتتاح می شود.

محمدی در پایان با اشاره به تقدیم 250 شهید و 400 جانباز این بخش به اسلام و انقلاب اظهار داشت: تلاش برای حفظ انقلاب که با خون های شهدا آبیاری شده از وظایف اصلی مسئولان و مردم است.

کد مطلب 2179575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها